Avatar do Instagram pode ser usado em mensagens e Stories; aprenda a usar

Em seguida, você poderá escolher detalhes como a cor de pele, corte e cor de cabelo, formato de rosto e a roupa do seu avatar. Criado o boneco virtual, haverá figurinhas personalizadas com ele para adicionar aos Stories ou enviar aos amigos em mensagens diretas.

Para enviar figurinhas do avatar no direct do Instagram, é só entrar na conversa desejada, clicar no ícone de figurinhas e, na parte inferior, clicar no desenho mais à esquerda. Assim, aparecerão as figurinhas com o boneco virtual. Da mesma forma, é possível reagir a Stories e Reels utilizando o avatar.