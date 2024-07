Essas são as regras de compartilhamento de senhas em um relacionamento

Para alguns casais, o compartilhamento de senhas e contas é um sinal de confiança ou transparência. Mas será que é realmente confiança se você estiver controlando a vida online do seu parceiro?

O desejo de transparência pode rapidamente se transformar em controle, dizem alguns especialistas em relacionamentos. Você pode se sentir mais seguro com acesso total às contas de seu parceiro, mas não tem direito a isso. Converse sobre como equilibrar suas necessidades de confiança, segurança e liberdade.

Sempre que possível, tente não fazer isso só para não pagar contas. Se o seu objetivo principal for economizar um pouco no Disney Plus, talvez seja melhor compartilhar com seu irmão em vez de sua namorada. Dessa forma, você pode evitar o constrangimento de ser pego ainda usando a conta muito tempo depois do término do namoro.