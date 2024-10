Mentiras espalhadas por Bolsonaro em 2022 preocuparam equipe do Twitter, diz livro; leia trecho

O novo livro dos jornalistas Kate Conger e Ryan Mac “Limites de Caracteres” conta como a equipe do Twitter se preocupou com a possibilidade de Bolsonaro espalhar desinformação por meio de contas verificadas. A obra, escrita pelos repórteres do jornal americano The New York Times, narra como as decisões de Musk, desde que assumiu a rede social, fizeram a plataforma mudar para pior.

Pressionado para aumentar a monetização na plataforma, Musk insistiu com seus funcionários em “vender” o selo de verificação. No entanto, o cenário de demissões em massa e de encerramento de áreas inteiras da empresa, além de eleições ao redor do mundo, levantaram a questão sobre o melhor momento para lançar a ferramenta.