Conheça Moo Dang, bebê hipopótamo que virou febre nas redes sociais

Um filhote de hipopótamo na Tailândia tem atraído a atenção nas redes sociais ao redor do mundo. A Moo Deng, uma hipopótamo-pigmeu fêmea, vive no zoológico de Khao Kheow e, desde o seu nascimento faz sucesso, principalmente, no TikTok, onde já acumula mais de 2 milhões de seguidores.

Moo Deng - que em português significa “porquinho saltitante” - já ganhou contas feitas por fãs no TikTok, campanhas de marcas de maquiagem e se tornou figurinha de WhatsApp. Tudo por conta de sua fofura: com apenas dois meses, o bebê hipopótamo conquistou o público e fez as visitas ao zoológico de Khao Kheow dobrarem nas últimas semanas.

Moo Dang, hipopótamo-pigmeu tem dois meses e já ganhou mais de 2 milhões de fãs no TikTok Foto: Reprodução/Instagram/Khao Kheow Open Zoo

O hipopótamo-pigmeu é uma espécie nativa da África Ocidental e também são conhecidos como hipopótamos-anões, pelo tamanho reduzido em relação a outras espécies da família. Atualmente, a espécie é classificada como estando em "perigo", pelo risco de desaparecer devido aos poucos animais que ainda existem no mundo. Com a viralização do conteúdo - em que mesmo quem não teve a oportunidade de ver Moo Deng de perto compartilha seus conteúdos brincando ou tomando um banho tranquilo no zoológico - o filhote vai ganhar uma linha de lembrancinhas personalizadas. A Sephora, empresa de lojas de produtos de beleza, fez uma ação especial na Tailândia com dicas de maquiagem para ter as "bochechas rosadas" do bebê hipopótamo.

O sucesso, porém, aumentou a preocupação e a segurança em torno de Moo Deng no zoológico. Na última semana, Narongwit Chodchoi, diretor do Khao Kheow Zoo, pediu para que os turistas não jogassem comida para os hipopótamos-pigmeus, o que turistas estavam fazendo para atrair a atenção dos animais. Ainda, câmeras de segurança agora fazem parte da área onde Moo Deng e seus amigos moram no zoológico, para garantir que sejam monitorados 24 horas por dia.