Curte o ChatGPT? Conheça outros apps com inteligência artificial

Com a chegada do ChatGPT, a inteligência artificial gerativa (IA), categoria de sistemas capaz de criar conteúdo inédito, vem sendo percebida como uma grande ajuda no cotidiano — principalmente durante o trabalho ou para realizar projetos criativos.

O ChatGPT não é a única IA gerativa, claro. Outras plataformas e aplicativos se popularizaram com a proposta de receber comandos e criar materiais, como logotipos, transcrições de áudios e criação de tuítes, por exemplo.

A seguir, confira 7 opções selecionadas pela equipe do Estadão.

Looka

O Looka usa inteligência artificial para criar logos para empresas. Basta selecionar previamente um estilo dos modelos disponíveis e compartilhar o nome da companhia, e aí a plataforma cria uma arte com base nessas informações.

Com os modelos de logo já criados pela IA, é possível selecionar o que mais gostar e, se desejar, alterar da forma que quiser. Com a escolha finalizada, a IA permite que o usuário veja como o design fica estampado em camisetas, toalhas, bonés, cartões, sites, redes sociais etc.

O Looka está disponível para acesso pela web e é pago.

Supernormal

O Supernormal usa inteligência artificial para transcrever e até fazer anotações de reuniões por videoconferência, como Google Meet, Zoom e Microsoft Teams.

Por meio de uma extensão, o robô da plataforma pode ser conectado e fazer todo o serviço. As anotações ou a transcrição da chamada podem ser geradas em segundos após a reunião, além de poderem ser compartilhadas com outras pessoas.

O Supernormal é pago e pode ser acessado pela web.

AvatarAI

O AvatarAI é uma plataforma que usa IA para criar um avatar a partir de uma imagem. Ao subir a foto no sistema, ele gera avatares de uma mesma foto em mais de 120 estilos.

É possível criar fotos de perfil de pessoas ou animais, além de poderem ser compartilhados com outras pessoas.

O AvatarAI é um app disponível pela web e é pago.

Tweethunter

O Tweethunter é destinado, principalmente, aos que usam a rede social Twitter para divulgação de produtos ou serviços à venda.

Esse sistema usa inteligência artificial para analisar o seu perfil do Twitter e enviar sugestões de publicações ao usuário para que ele possa aumentar o engajamento da sua conta.

Além disso, a IA pode ser configurada para enviar mensagens diretas no aplicativo, agendar publicações, fazer retuítes automáticos, além de buscar e apresentar potenciais clientes, com interesses similares ao que o perfil do usuário oferece.

O Tweethunter é pago e é possível acessá-lo pela web.

Narakeet

Com o Narakeet, é possível subir um roteiro no sistema para que a inteligência artificial da plataforma seja capaz de gerar uma voz para falar o texto adicionado.

O site oferece mais de 500 vozes disponíveis e em mais de 80 idiomas. Além disso, a plataforma é capaz de sincronizar o áudio com um vídeo ou apresentação.

O Narakeet é pago e pode ser acessado pela web.

Synthesia

O Synthesia promete a criação de vídeos de forma mais rápida e fácil usando IA. Na plataforma, o usuário pode compartilhar um roteiro e o site é capaz de traduzir o texto para um vídeo, usando uma das mais de 85 opções disponíveis de personagens de inteligência artificial que falarão o texto.

As personagens são capazes de ler textos em mais de 60 idiomas e, caso o design do avatar não seja o desejado, é possível criar um original. Além disso, é possível escolher dentre vários formatos disponíveis para a geração do vídeo, até com espaços para inserir uma gravação de tela ou outras mídias.

O Synthesia é pago e está disponível para acesso pela web.

Cleanvoice

O Cleanvoice usa IA para melhorar a qualidade de um áudio, principalmente de podcasts.

A inteligência artificial do sistema é capaz de remover gaguejos, sons excessivos e pausas longas no meio de uma frase de um arquivo, automaticamente.

O Cleanvoice está disponível para acesso pela web e é pago.