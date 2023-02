O ChatGPT foi lançado no dia 30 de novembro de 2022 e se tornou o aplicativo com adoção mais veloz da história: em janeiro atingiu 100 milhões de usuários ativos. A ferramenta é um chatbot que usa inteligência artificial (IA) para criar textos complexos em formatos variados. A IA mantém uma conversa com o usuário, na qual que é possível enviar comandos para obter textos em formatos e estilos variados: da criação de poesia a e-mails com linguagem formal. Ele seria aprovado até em provas como MBA e de capacitação médica nos EUA.

A plataforma é gratuita, mas a OpenAi já anunciou um pacote de assinatura pago de US$ 20 mensais. Com tanto barulho em torno do sistema, o Estadão decidiu testar sua capacidade, dando comandos (sempre português) para diversos tipos de textos, como currículo, receita e discurso de casamento.

Como o sistema funciona por meio de um diálogo, cada nova resposta do sistema aprimora a resposta anterior. Então, abaixo, apresentamos todos os comandos dados e o resultado final - as respostas anteriores foram omitidas para preservar a clareza deste texto. Veja abaixo os resultados.

Como fazer um roteiro turístico com o ChatGPT

Comandos:

1- Faça um roteiro turístico pela Europa

2- Adicione opções turísticas em Portugal

3- A viagem terá duração de 10 dias, adapte o roteiro para esse período

4 - Adicione mais opções de pontos turísticos gratuitos em cada país e junte essas novas opções ao roteiro dos 10 dias

Resposta do ChatGPT:

Dia 1-2: Chegada em Lisboa e tempo livre para explorar a cidade. Visite o Miradouro de Santa Catarina, o Jardim Botânico da Ajuda, o Mercado da Ribeira e o Bairro Alto.

Dia 3: Viagem de trem de Lisboa a Porto. Tempo livre para explorar a cidade. Visite o Jardim do Morro, a Igreja de São Francisco, o Mercado do Bolhão e o Parque da Cidade.

Dia 4-5: Viagem a Sintra para visitar o Palácio Nacional de Sintra e outros pontos turísticos. Retorno a Lisboa.

Dia 6-7: Viagem de trem para Paris, França. Tempo livre para explorar a cidade. Visite os Jardins de Luxembourg, Montmartre, a Ilha Saint-Louis e a Catedral de Notre-Dame.

Dia 8: Viagem de trem para Roma, Itália. Tempo livre para explorar a cidade. Visite o Fórum Romano, a Colina do Palatino, o Bairro Trastevere e o Mercado de Testaccio.

Dia 9: Viagem de trem para Veneza, Itália. Tempo livre para explorar a cidade. Visite a Ilha de Murano, a Ilha de Burano, o Mercado de Rialto e a Basílica de Santa Maria Gloriosa dei Frari.

Dia 10: Retorno para casa ou prosseguir viagem para outro destino.

Lembre-se de que este roteiro é apenas uma sugestão e pode ser personalizado de acordo com suas preferências pessoais. Certifique-se de reservar com antecedência as suas viagens de trem e acomodações para garantir a disponibilidade.

Como fazer um currículo com o ChatGPT

Comandos:

1- Monte um currículo para uma pessoa graduada em Artes Visuais que atua como freelancer fazendo ilustrações

2- Adicione que já atuou como fotógrafa profissional por 2 anos

3- Adicione mais habilidades, mencionando que realizei um curso de administração de demandas

Resposta do ChatGPT:

Nome: [Insira nome completo]

Endereço: [Insira endereço completo]

Telefone: [Insira telefone para contato]

E-mail: [Insira endereço de e-mail]

Resumo:

Artista Visual e fotógrafa graduada em [Insira nome da instituição de ensino], com habilidade comprovada em criação de ilustrações e fotografias para diversas finalidades, incluindo publicidade, livros infantis, editoriais e projetos pessoais. Com 2 anos de experiência como fotógrafa profissional e habilidade em trabalho remoto. Possui conhecimento em administração de demandas, o que lhe permite entregar projetos com qualidade e pontualidade.

Formação Acadêmica:

Graduação em Artes Visuais, [Insira nome da instituição de ensino], [Ano de conclusão].

Curso de administração de demandas, [Insira nome da instituição de ensino], [Ano de conclusão].

Habilidades:

Criação de ilustrações e fotografias, tanto em estilo digital quanto tradicional;

Conhecimento de técnicas de ilustração, pintura, desenho e fotografia;

Conhecimento de programas de edição de imagem, como Adobe Photoshop e Lightroom;

Habilidade em trabalhar sob pressão e prazos apertados;

Capacidade de se comunicar e trabalhar de forma eficaz em equipe ou remotamente;

Conhecimento em administração de demandas, incluindo planejamento, gerenciamento de prazos e orçamento;

Habilidade em organização e priorização de tarefas.

Experiência Profissional:

Fotógrafa Profissional, [Ano de início]-[Ano de término]

Realização de sessões fotográficas para diversos clientes, incluindo eventos sociais, retratos e projetos publicitários.

Freelancer de Ilustração e Fotografia, [Ano de início] - atualmente

Realização de projetos para clientes diversos, incluindo livros infantis, editoriais e campanhas publicitárias.

Portfólio: [Incluir link para o portfólio online ou anexar imagens de trabalhos recentes].

Referências: Disponíveis a pedido.

Como fazer um discurso de casamento com o ChatGPT

Comandos:

1- Crie um discurso para o casamento dos meus amigos Giovanna e Gustavo, conheço eles há 3 anos

2- Adicione que nos conhecemos na faculdade

3- Faça mais longo

4- Deixe a linguagem mais informal

Resposta do ChatGPT:

Oi pessoal,

É uma honra estar aqui hoje para celebrar o casamento dos meus amigos queridos, Giovanna e Gustavo. Conheço esses dois há 3 anos, desde nossos dias na faculdade, e posso dizer com toda sinceridade que são dois dos seres humanos mais legais, amorosos e engraçados que já conheci.

Lembro quando nos conhecemos pela primeira vez, ainda na faculdade. E desde então, tenho sido testemunha de uma amizade forte e duradoura que se desenvolveu entre eles. E quando começaram a namorar, ficou claro que tinham encontrado algo especial, algo raro de se ver.

Desde o início, dava pra ver que eles tinham uma conexão única. A forma como se olham, se apoiam e se complementam é simplesmente incrível. É uma honra presenciar o amor que eles têm um pelo outro crescendo e fortalecendo a cada dia.

E agora, aqui estamos nós, comemorando o começo de uma nova jornada juntos. Um compromisso de amor, respeito e apoio um ao outro para sempre. Eu sei que eles estão animados para começar essa vida juntos como marido e mulher, e eu não poderia estar mais feliz por eles.

Giovanna e Gustavo, quero desejar tudo de melhor nessa nova jornada. Que vocês continuem encontrando alegria e amor em cada momento da vida. Que possam sempre contar um com o outro, se apoiar e crescer juntos. Que esse casamento seja o começo de uma vida cheia de amor, felicidade e realizações.

Lembro quando me contaram sobre o compromisso e pude ver a felicidade e emoção em seus rostos. Eles merecem toda a felicidade e amor do mundo e eu sei que juntos, são invencíveis.

Parabéns, Giovanna e Gustavo! Desejo tudo de melhor para vocês! Que essa união seja abençoada e que possam desfrutar de muitos anos juntos, fazendo ótimas lembranças!

Como fazer uma receita com o ChatGPT

Comandos:

1- “Faça uma receita de coxinha”;

2- “Substitua os ingredientes por opções veganas”;

3- “Tire a cebola da receita”;

4- “Substitua o óleo da receita por uma opção mais saudável”.

Resposta do ChatGPT:

Ingredientes:

1 xícara de grão-de-bico cozido e amassado

3 dentres de alho picados

2 colheres de sopa de margarina vegana

2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de sal

1 colher de sopa de colorau (opcional)

Azeite ou óleo de coco para fritar

500g de massa de coxinha vegana (massa folhada pronta sem ovos e leite)

Modo de Preparo:

Em uma panela, refogue o alho na margarina até dourar. Adicione o grão-de-bico amassado, o sal e o colorau. Misture bem. Adicione o leite vegetal aos poucos, misturando sempre, até obter uma mistura homogênea. Deixe esfriar. Enrole a massa de coxinha vegana ao creme liso. Adicione a farinha de trigo aos poucos, misturando sempre, até obter uma mistura homogênea. Frite as coxinhas veganas no azeite ou óleo de coco quente até dourar. Sirva quente.

O azeite e o óleo de coco são opções mais saudáveis de óleo para fritura, pois são ricos em gorduras saudáveis e podem ser usados a altas temperaturas sem se decompor e liberar compostos tóxicos.

Como fazer um contrato com o ChatGPT

Comandos:

1- Faça um contrato de licenciamento de imagem para o TikTok

2- Faça uma introdução para o contrato, antes das cláusulas

3- Crie mais cláusulas

4- Detalhe mais as cláusulas

Resposta do ChatGPT:

Este contrato tem como objetivo regulamentar a licença de uso da Imagem pelo Licenciado no aplicativo TikTok. O Licenciante, proprietário da Imagem, concorda em conceder ao Licenciado o direito de usar a Imagem por um período determinado, sujeito às condições estabelecidas neste contrato.

O Licenciado concorda em seguir as restrições de uso estabelecidas neste contrato e reconhece que não adquirirá qualquer direito de propriedade sobre a Imagem. Ambos as partes concordam em cumprir as obrigações estabelecidas neste contrato e a seguir as leis aplicáveis.

Este contrato entra em vigor na data da assinatura pelas partes.

Cláusulas:

Definições:

a. “Imagem”: refere-se ao conteúdo visual, incluindo fotos, desenhos, ilustrações, gráficos, logotipos, marcas registradas, propriedade intelectual e quaisquer outros materiais visuais fornecidos pelo Licenciante.

b. “Licenciado”: refere-se à pessoa ou entidade que está licenciando a Imagem.

c. “Licenciante”: refere-se à pessoa ou entidade que está concedendo a licença da Imagem.

Concessão de licença: O Licenciante concede ao Licenciado uma licença não exclusiva, não transferível e limitada para usar a Imagem em conexão com o TikTok, de acordo com as condições estabelecidas neste contrato.

Período da licença: A licença concedida ao Licenciado começará na data de assinatura deste contrato e terá a duração determinada nas condições específicas do contrato.

Uso da Imagem: O Licenciado poderá usar a Imagem de acordo com as seguintes condições:

a. Somente para fins promocionais e de marketing relacionados ao TikTok.

b. Não poderá alterar, modificar ou manipular a Imagem de qualquer forma sem o consentimento prévio por escrito do Licenciante.

c. Deve incluir o crédito apropriado ao Licenciante quando usar a Imagem.

Restrições: O Licenciado concorda em não:

a. Usar a Imagem para fins ilegais ou difamatórios.

b. Vender, licenciar, atribuir, transferir ou sublicenciar a Imagem a terceiros sem o consentimento prévio por escrito do Licenciante.

c. Usar a Imagem de forma a prejudicar a reputação do Licenciante.

Propriedade da Imagem: O Licenciante é o único proprietário da Imagem e mantém todos os direitos, títulos e interesses sobre a Imagem, incluindo, mas não se limitando a direitos autorais, marcas registradas e outros direitos de propriedade intelectual. O Licenciado reconhece que a concessão desta licença não transfere ao Licenciado qualquer propriedade ou outros direitos de propriedade intelectual na Imagem.

Indenização: O Licenciado concorda em indemnizar e isentar o Licenciante de todas as responsabilidades, danos e despesas decorrentes de qualquer uso da Imagem pelo Licenciado que viole as condições deste contrato.

Rescisão: Este contrato poderá ser rescindido imediatamente por escrito pelo Licenciante se o Licenciado violar quaisquer das condições deste contrato. Em caso de rescisão, o Licenciado deverá imediatamente destruir todas as cópias da Imagem em sua posse.

Aviso de Direitos Autorais: O Licenciado concorda em incluir um aviso de direitos autorais apropriado quando usar a Imagem e a incluir um crédito ao Licenciante sempre que possível.

Atualizações da Imagem: O Licenciante poderá, a seu critério, atualizar ou alterar a Imagem de tempos em tempos. O Licenciado concorda em usar somente a versão mais recente da Imagem fornecida pelo Licenciante.

Garantias e Representações: O Licenciante garante e representa que:

a. Tem pleno poder e autoridade para conceder a licença da Imagem de acordo com os termos deste contrato.

b. A Imagem não infringe quaisquer direitos autorais, marcas registradas ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros.

c. Não há pendências ou ações pendentes que possam prejudicar a licença da Imagem.

Isenção de garantias: EXCETO PELAS GARANTIAS EXPRESSAS NESTE CONTRATO, O LICENCIANTE NÃO OFERECE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM.

Lei aplicável: Este contrato será regido e interpretado de acordo com as leis do Estado/País em que o Licenciante reside.

Entrada em vigor: Este contrato entrará em vigor na data de assinatura pelas partes.

Resolução de disputas: As partes concordam em tentar resolver quaisquer disputas relacionadas a este contrato de boa-fé antes de recorrer à mediação ou aos tribunais.

Assinaturas:

[Nome completo do Licenciante]

[Nome completo do Licenciado]

* Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani