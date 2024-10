Copilot: IA da Microsoft anuncia 7 grandes mudanças; veja quais são e quando chegam

A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 1º., uma grande reformulação do Copilot, sua inteligência artificial (IA). Agora, a ferramenta possui capacidades de voz e visão, transformando-o em um assistente de IA mais personalizado, segundo a empresa. As novidades incluem um modo de apresentador de notícias, a habilidade de o Copilot “ver” o que o usuário está visualizando e uma funcionalidade de voz que permite conversas naturais, similar ao Modo de Voz Avançado da OpenAI.

Confira as novidades da IA:

Interface redesenhada e foco na personalização

Copilot ganhou novas funções para concorrer com ChatGPT e Gemini Foto: hodim - stock.adobe.com

O Copilot foi redesenhado em suas versões para dispositivos móveis, web e no aplicativo do Windows. A nova interface agora é baseada em cartões e se adapta ao histórico de conversas do usuário, fornecendo pesquisas, dicas e informações relevantes. Mustafa Suleyman, CEO de IA da Microsoft, destacou que a missão da empresa é criar um "companheiro de IA para todos", enfatizando o potencial de uma era tecnológica mais calma e útil.

Interação por voz e Copilot Vision

O Copilot agora permite também conversas mais fluidas por meio de comandos de voz, com o usuário podendo até interromper o chatbot. “Com o design atual, a conversa com o Copilot se torna natural e é possível vislumbrar o futuro da tecnologia de IA”, afirmou Yusuf Mehdi, vice-presidente executivo e diretor de marketing da Microsoft.

Outra novidade é o Copilot Vision, que permite que a IA “veja” o que o usuário visualiza em uma página da web e forneça informações sobre o conteúdo exibido, respondendo a perguntas sobre textos, imagens e outros elementos. Por questões de segurança, o Vision está disponível apenas em alguns sites populares e não funciona em conteúdos sensíveis ou com paywall.

Copilot Daily e Think Deeper

Além disso, a Microsoft anunciou o Copilot Daily. A ferramenta oferece um resumo em áudio de notícias e clima, como se fosse apresentado por um âncora de TV. utilizando conteúdos de parceiros autorizados, como Reuters, Axel Springer, Hearst e Financial Times.

A Microsoft também introduziu o Think Deeper, um recurso que permite ao Copilot fornecer respostas mais detalhadas e passo a passo para perguntas complexas que promete ser semelhante à nova inteligência artificial lançada pela empresa criadora do ChatGPT, a OpenAI o1.

Apesar de um mercado já saturado com chatbots de como o ChatGPT (OpenAI) e o Gemini (Google), Suleyman almeja que o Copilot, lançado no ano passado, cause um impacto semelhante às IA´s citadas anteriormente.

Windows 11 com busca aprimorada por IA

A Microsoft também anunciou melhorias na busca do Windows 11, impulsionadas por IA, que serão implementadas nos Copilot Plus PCs a partir de novembro. Uma dessas novidades é a busca aprimorada que permitirá encontrar arquivos usando uma linguagem mais “natural”, mesmo que a palavra-chave não esteja presente no nome do arquivo ou no conteúdo.

O Recall, recurso que permite ao Copilot acessar e processar informações confidenciais de forma segura, também chegará aos Copilot Plus PCs em breve. Além disso, o Paint receberá ferramentas de edição com IA generativa, como preenchimento generativo e remoção de elementos.

Outra novidade é o Click to Do, um recurso similar ao Circle to Search do Google, que permite clicar em elementos na tela para realizar ações, como buscas visuais, reescrever ou resumir documentos e enviar emails.

Quando chega?

O novo Copilot já está disponível nas versões para iOS, Android, web e no aplicativo do Windows em todo o mundo. Já as funcionalidades de voz serão lançadas primeiramente em inglês para alguns países, com expansão para outros idiomas e regiões no futuro. Ainda não há previsão de chegada ao Brasil para essa funcionalidade.