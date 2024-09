Microsoft vai investir R$ 14,7 bi no Brasil para impulsionar IA, diz Satya Nadella

A Microsoft vai investir R$ 14,7 bilhões em nuvem e inteligência artificial no Brasil. O anúncio foi feito por Satya Nadella, CEO da gigante americana. O executivo esteve no Brasil nesta quinta, 26, em um evento da companhia voltado para IA. Ele chegou no País nesta manhã, onde passou algumas horas. Ele deve deixar o Brasil por volta do meio dia.

O investimento não foi detalhado ainda, mas as cifras refletem o alto custo de adotar e treinar IA. O CEO também anunciou que irá oferecer treinamento em IA para 5 milhões de brasileiros até 2028. Em parte da palestra que durou 40 minutos, Nadella focou nos aspectos de agentes de IA, o assunto é um dos principais da área no momento e se refere a automações sofisticadas geradas por IA que são focadas em empresas. Segundo ele, a construção de agentes sofisticados tem como ponto inicial o copilot, o assistente de IA da companhia, e evolui para interações dentro de uma organização e entre organizações.

Na plateia do evento em São Paulo, estava Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e o vice-presidente Geraldo Alckimin. Eles acompanharam os exemplos apresentados pela empresa no uso de IA e agentes de IA, como o Bradesco.

“Tudo o que o Brasil precisa é emprego, investimento, inovação e capacitação”, disse Alckimin na sequência. “O Brasil será grande protagonista em IA. E para ter IA é preciso energia. O Brasil tem a energia mais limpa do mundo.A nova indústria do Brasil é mais inovadora, competitiva, sustentável e renovável e exportadora”, disse Alckimin.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, esteve no Brasil Foto: Reprodução

