Desencane de impressoras: veja como viver num mundo sem papel

THE NEW YORK TIMES - E se você não precisasse ter um dispositivo tecnológico exigente e pouco confiável que custa mais do que ajuda a economizar?

Agora é completamente possível, até mesmo preferível, que as pessoas não tenham uma impressora em casa. Muitas das razões pelas quais dependíamos das impressoras estão ultrapassadas hoje. Os cartões de embarque, a assinatura de documentos e até a declaração de imposto de renda podem ser feitos digitalmente. Mesmo a área de saúde, conhecida por adorar documentos impressos, está aos poucos deixando de usar papel.

Antes de ir até a seção de comentários para rebater com raiva o quanto você usa sua impressora: há muitas exceções. Talvez você trabalhe de casa e precise imprimir coisas relacionadas ao trabalho, envie muitos pacotes e precise de etiquetas, ou tenha filhos e imprima atividades para eles se distraírem e você ter uns minutinhos de paz. Também há aquelas pessoas que simplesmente não confiam na tecnologia tanto quanto em uma folha de papel que podem segurar com as próprias mãos. Temos sugestões para vocês também, incluindo recomendações de duas impressoras que não são tão ruins.

Para o restante de nós que está pronto para seguir em frente longe do domínio sujo de tinta da “Grande Impressora”, aqui vão algumas dicas.

Imprima em outros lugares

Sim, vez por outra você ainda vai precisar ou querer imprimir algum documento. Recorra a um desses locais quando precisar imprimir algo, mas seja cuidadoso ao imprimir qualquer coisa confidencial. Muitas empresas têm políticas de privacidade pouco transparentes e preocupantes e podem guardar cópias de seus documentos.

Biblioteca pública: a maioria das bibliotecas públicas oferece impressão gratuita ou por preços módicos, às vezes até mesmo para pessoas que não estão em seu cadastro. Elas também têm computadores nos quais você pode baixar qualquer arquivo que precise imprimir. No caso de um número grande de impressões, dê uma olhada no site da biblioteca para ver quanto sairia – muitas não cobram nada por poucas páginas em preto e branco – e compare com outros estabelecimentos. Do mesmo modo, caso tenha um centro de convivência por perto, pergunte se eles oferecem serviços de impressão. Entre todas as opções com terceiros, as bibliotecas públicas talvez ofereçam o maior padrão de privacidade.

Gráficas ou outros locais para impressão são as principais opções. Você vai pagar por página e embora os preços tenham subido ao longo dos anos, uma copiadora profissional oferecerá os melhores resultados com o mínimo de contratempos. Caso esteja imprimindo algo em que a qualidade da impressão seja importante, principalmente se envolver cor ou alguma exigência, como impressão nos dois lados do papel, prefira um lugar desses lugares. Normalmente, você pode levar um laptop com o arquivo, um pen drive ou outro dispositivo, subir para o site da empresa ou enviar por e-mail o arquivo. Se for um documento confidencial, verifique a política de privacidade do local.

Café: se quiser imprimir e se deliciar com um espresso ao mesmo tempo, verifique se existem cafés com impressoras nas proximidades. Uma empresa chamada PrintWithMe tem mais de três mil impressoras em cafés, lojas de conveniência e áreas privadas compartilhadas, como áreas comuns de condomínios nos Estados Unidos. Outros cafés têm suas próprias impressoras como uma forma de atrair aqueles que trabalham remotamente. Tenha aquele mesmo cuidado ao imprimir documentos pessoais.

Seu trabalho: esta opção pode variar muito dependendo de onde você trabalha e das regras da empresa, mas muitos escritórios permitem uma pequena quantidade de impressões para uso pessoal. Em tempos de trabalho remoto, esta é uma das poucas vantagens de voltar ao presencial. As impressoras de escritório tendem a ser maiores e mais preparadas para imprimir várias cópias. Porém, muitos escritórios podem monitorar o que é impresso, por isso não use a impressora do trabalho para algo que não queira que seus colegas ou empregadores saibam.

Dica de segurança: Evite imprimir documentos confidenciais, como informações de contas bancárias em impressoras públicas.

Impressoras parecem estar seguindo o caminho dos faxes Foto: Freepik

Imprimir fotos

Imprimir fotos em casa pode ser uma fonte de frustração. Poucas vão sair perfeitas, mas você provavelmente vai passar raiva com listras, cores fracas (estou de olho em você, ciano) e outros problemas que custam dinheiro. Em vez disso, você pode terceirizar essa tarefa por e-mail e receber as impressões até no mesmo dia.

Use um aplicativo: há milhares de aplicativos para iOS e Android com os quais você pode encomendar a impressão de uma única foto ou fazer algo mais elaborado, como um álbum, cartões postais ou outros produtos. Alguns até têm opções de layout automáticas e escolhem as melhores fotos de um rolo de câmera todo bagunçado. Para impressões por e-mail, continue com os clássicos, como o Shutterfly ou Google Fotos. Para mais opções de produtos, como livros e cartões postais, confira o mar de possibilidades de serviços e aplicativos: Mimeo, Mixbook, Popsa, Picta e Snapfish.

Supermercados e farmácias: Muitos daqueles mesmos locais que antigamente revelavam filmes hoje oferecem serviços de impressão de fotos. Você pode fazer o pedido pela internet, enviar as imagens ou fazer isso no local. Também ainda existem alguns laboratórios de fotografia em operação, dê uma olhada no Yelp para encontrar opções onde você mora.

Digitalize com seu smartphone

Muitas pessoas continuam com impressoras em casa porque elas funcionam como scanners. Não quer mais esse trambolho na bancada? Há alternativas para isso.

Digitalize com o seu smartphone: a câmera do seu celular é boa o suficiente para funcionar como um scanner, seja para fotos ou documentos. Para fotografias, você também pode experimentar o PhotoScan do Google, o Photomyne (que tem vários aplicativos), o Pic Scanner, o aplicativo da Polaroid para fotos instantâneas ou o Kodak Mobile Film Scanner para negativos. Se estiver digitalizando documentos, muitos aplicativos já contam com ferramentas próprias para transformá-los diretamente em PDFs, como o Microsoft Lens e o Google Drive. Se você tem um iPhone, existe uma opção de “escanear documentos” escondida no aplicativo Notas.

Envie para um serviço de digitalização: você está com uma pilha ou até mesmo mesmo caixas de fotografias antigas? Considere enviá-las para serem digitalizadas por uma empresa como a ScanMyPhotos, a DigMyPics, a Memories Renewed ou alguma empresa da sua cidade.

Empresa DocuSign permite que usuários digitalizem assinaturas Foto: DocuSign

Não imprima nada

Talvez você ainda esteja imprimindo coisas que já não precisam estar no papel. Se ainda não testou, considere usar seu celular para armazenar vários ingressos, passagens e comprovantes que você continua imprimindo. Há preocupações válidas, como a bateria do celular morrer e você não conseguir embarcar num trem ou entrar numa conferência. Se a bateria do seu smartphone está acabando depressa e com frequência, talvez seja hora de comprar uma nova.

Passagens: você pode guardar a versão digital de cartões de embarque, ingressos para shows, passes para o transporte público e muito mais no seu celular. Alguns são baixados automaticamente para o aplicativo de carteira de seu smartphone Android e iOS, e outros são apenas e-mails com QR codes ou códigos de barras que você pode digitalizar. Na verdade, quase tudo que você costumava guardar na sua carteira pode ser transferido para um celular, com algumas exceções.

Burocracia: você pode assinar muitas coisas sem caneta. As assinaturas digitais em documentos oficiais tornaram-se comuns e são aceitas por muitas instituições. Cada uma delas tem suas suas próprias exigências legais, mas provavelmente usará o DocuSign, o Dropbox Sign ou o Acrobat Sign. Para algo menos sério, você pode usar assinaturas disponibilizadas por aplicativos do seu smartphone, como o Apple Preview. Agora, é possível até mesmo autenticar documentos digitalmente por meio de uma videochamada.

Etiquetas com endereço de devolução: essa é difícil de se dar um jeito. Se você está comprando e devolvendo um grande volume de coisas, talvez esteja imprimindo milhares de etiquetas. Mas você pode verificar se o site onde realizou sua compra oferece alternativas, como deixar a mercadoria num lugar autorizado. Por exemplo, a maioria das lojas permite que você devolva algo que recebeu pelo correio em uma de suas filiais. Devoluções para a Amazon podem ser feitas em locais autorizados da UPS e na rede de supermercados Whole Foods, onde você mostra um QR code, sem precisar imprimir nada.

Livre-se da sua impressora do jeito certo

Se estiver pronto para descartar sua impressora, faça isso de forma responsável. Você pode vendê-la, doá-la ou reciclá-la em vez de jogá-la no lixo. Caso decida se desfazer dela, use os serviços locais para lixo eletrônico para manter os produtos químicos perigosos longe dos aterros sanitários.

Há uma outra opção, dependendo do seu nível de raiva em relação à sua impressora. Algumas cidades têm “salas da raiva” onde você pode usar uma marreta para destruir objetos. Impressoras, como era de se esperar, são uma escolha bastante popular. / TRADUZIDO POR ROMINA CÁCIA