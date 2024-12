Homens da geração Z podem trocar mulheres reais por IA, diz ex-CEO do Google

A inteligência artificial (IA) poderá em breve criar o parceiro virtual perfeito, de acordo com o ex-CEO do Google, Eric Schmidt, o que pode significar um desastre social.

Em um podcast apresentado por Scott Galloway, Schmidt disse temer que a IA possa em breve ser capaz de fornecer a namorada emocionalmente ideal para jovens desanimados que lutam para atrair uma parceira.

Eric Schmidt, ex-CEO do Google, faz alerta sobre envolvimento romântico de homens jovens com IA Foto: Christophe Morin/IP3

PUBLICIDADE “Esse tipo de obsessão é possível, especialmente para pessoas que não estão totalmente formadas”, disse ele ao professor de marketing da Universidade de Nova York. Galloway já expressou várias vezes sua preocupação com uma geração inteira de jovens incapazes de se orientar na vida. A noção de que a IA atrairá celibatários involuntários ou “incels” - trazida para as telas de cinema no filme Her, de 2013 - não é nada improvável. Já há uma década, os pesquisadores determinaram quantas curtidas no Facebook eram necessárias, em média, para que o algoritmo conhecesse as preferências de uma pessoa melhor do que um colega, amigo, membro da família e, eventualmente, até mesmo seu cônjuge.

Publicidade

De fato, os comentários de Schmidt foram feitos após o trágico suicídio de Sewell Setzer III, de 14 anos, que supostamente estava envolvido em um tipo de relacionamento com um chatbot de IA que exigia que ele permanecesse fiel a ele e não “alimentasse os interesses românticos ou sexuais de outras mulheres”.

Sua mãe agora está processando a empresa por trás do chatbot, alegando que ela não mediu esforços para criar uma dependência prejudicial ao seu produto, abusou emocionalmente de Setzer e não notificou ninguém quando ele expressou pensamentos suicidas. O caso ganhou notoriedade nas últimas semanas nos EUA.

“Há muitas evidências de que agora há um problema com homens jovens”, disse Schmidt, que é coautor de um novo livro sobre IA com o falecido Henry Kissinger, chamado Genesis: Artificial Intelligence, Hope, and the Human Spirit (Gênesis: Inteligência Artificial, Esperança e Espírito Humano).

“Assim, eles recorrem ao mundo online para se divertir e se sustentar, mas também - por causa dos algoritmos das redes sociais - encontram pessoas com a mesma opinião que acabam radicalizando-os, seja de uma forma horrível, como o terrorismo, ou do tipo que você está descrevendo, em que eles são apenas desajustados.”

Publicidade

‘Calamidade’

Embora as mulheres da geração Z sejam as primeiras a serem mais bem-sucedidas do que seus colegas homens - com mais mulheres frequentando a faculdade, obtendo sucesso em suas carreiras e ganhando salários mais altos -, as mães estão entrando em contato com Galloway sobre seus filhos da geração Z que ficam sentados em um porão, fumando e jogando videogame.

Como as mulheres geralmente desejam parceiras que sejam capazes de sustentar uma família, um grande número de homens jovens pode acabar solteiro. Isso os torna mais propensos a buscar companhia na IA como resultado, uma necessidade que as empresas estão dispostas a explorar para obter ganhos comerciais.

“O setor é otimizado para maximizar sua atenção e monetizá-la”, concordou Schmidt, explicando que o novo governo provavelmente não terá nenhuma vontade política de impor barreiras de proteção à IA.

A única maneira de policiar suficientemente a tecnologia em expansão provavelmente ocorrerá após uma tragédia, quando houver um clamor público suficiente exigindo que o governo tome providências.

Publicidade

“Lamento dizer que provavelmente será necessário algum tipo de calamidade para provocar uma mudança na regulamentação”, disse Schmidt.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Publicidade

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pela Unicef para oferecer escuta para adolescentes de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Publicidade

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

c.2024 Fortune Media IP Limited

Publicidade

Distribuído por The New York Times Licensing Group