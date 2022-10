iOS 16: Saiba como personalizar a nova tela de bloqueio do sistema da Apple

O iOS 16, novo sistema operacional da Apple, foi liberado para usuários em setembro deste ano. Entre as principais novidades, está o recurso de personalização da tela de bloqueio. Ele foi inspirado no Apple Watch e permite alterar desde fotos, cores e fontes até a profundidade dos elementos na interface.

Também é possível inserir widgets, ou seja, ferramentas e atalhos para aplicativos que são exibidos mesmo com a tela bloqueada. Outra mudança é que, no iOS 16, as notificações aparecem na parte debaixo da tela. Mas fazer essas personalizações não são tão simples. Veja abaixo como deixar a tela inicial do iOS 16 mais personalizada.

Confira o passo a passo de como fazer a personalização da tela no seu celular

1) Pressione a tela inicial para navegar por sua galeria de telas de bloqueio. Você pode escolher uma delas para personalizar ou então configurar novas telas do zero, clicando no símbolo de “+”;

2) Escolha o papel de parede a partir das cores e fundos sugeridos - ou de uma foto da sua galeria.

Fundo sugerido: você pode optar por um fundo de clima, por exemplo, que exibirá um céu ensolarado ou com nuvens a depender de onde você está.

Fundo colorido: serve para você escolher a cor do papel de parede e adicionar filtros e intensidades às cores.

Fundo com foto: escolha a foto da sua galeria, ajuste o zoom e deslize para os lados para aplicar filtros;

3) Clique em Adicionar widgets e escolha entre diversas opções de calendário, previsão do tempo, lembretes, recursos de saúde e até acompanhamento da bolsa de valores. Você pode alternar o estilo, a fonte, a cor e a intensidade dos widgets;

4) Com as configurações de profundidade, é possível arrastar camadas para frente ou para trás, sobrepondo elementos.

5) Toque em Foco na parte inferior da imagem de fundo e escolha entre opções como Não Perturbe, Pessoal, Sono e Trabalho.

O novo sistema operacional da Apple também suporta um recurso de exibição de “atividades ao vivo”. Desenvolvedores de aplicativos como o Uber, por exemplo, podem implementar o recurso para disponibilizar a visualização no iPhone. Dessa forma, quando o usuário tiver o Uber instalado no seu celular, poderá adicionar uma espécie de widget temporário à tela de bloqueio que mostrará a distância do motorista até o endereço selecionado, por exemplo. O recurso deverá ganhar mais opções conforme os desenvolvedores expandirem seus apps.