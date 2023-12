A LuzIA, chatbot de inteligência artificial (IA), desembarcou no Brasil em 19 de julho e prometendo simplificar o acesso a diversos serviços de IA, incluindo o ChatGPT, diretamente pelo WhatsApp ou Telegram.

Funcionando como uma espécie de “central de IAs”, a LuzIA é compatível com o ChatGPT (para criação de textos), WhisperAI (para transcrição de áudios de até 10 minutos) e o Stable Difusion (para criação de imagens).

Assim que um usuário envia um pedido na conversa do WhatsApp ou Telegram, o chatbot faz a conexão ao serviço mais apropriado para executá-lo e retorna uma resposta em questão de segundos.

Veja como acessar a LuzIA pelo WhatsApp ou Telegram Foto: LuzIA/Reprodução

Qual o número de celular da LuzIA?

Para interagir com a LuzIA, o usuário pode salvar o número +55 11 97255-3036 no celular e enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou Telegram. Alternativamente, é possível acessar o site da IA e clicar para ser direcionado ao bate-papo no mensageiro escolhido. Até o momento, a utilização da LuzIA é gratuita e dispensa a necessidade de cadastro.

Como usar a LuzIA?

Para solicitar a criação de uma imagem, o usuário precisa escrever a palavra “imagine” seguida de uma descrição do que deseja que a IA crie. Para a transcrição de áudios, basta enviar uma gravação com menos de 10 minutos e solicitar a transcrição. Opções envolvendo textos não exigem comandos específicos; basta fazer o pedido diretamente e a IA responderá em poucos segundos.

A LuzIA também oferece a opção de escolher uma personagem para a conversa, incluindo figuras como Hermione (da saga Harry Potter), Forrest Gump e Yoda (da saga Star Wars). Caso prefira, o usuário pode optar por interagir com uma personalidade diferente, como uma amiga, um professor ou a própria LuzIA. As opções estão disponíveis mediante o comando “/amigos” no chat.

Além disso, a LuzIA também oferece a opção “/notícias”, em que reúne, resumidamente, as notícias mais recentes em forma de lista.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani