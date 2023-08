LuzIA: conheça a IA faz-tudo que funciona no WhatsApp e no Telegram e veja como usar

De cabelos vermelhos, olhos azuis e aparência simpática, o chatbot de inteligência artificial (IA) LuzIA chegou ao Brasil no dia 19 de julho. A ferramenta, de propriedade da empresa homônima, é gratuita e promete facilitar o acesso a serviços de IA, como o ChatGPT, WhatsApp ou Telegram.

A LuzIA é capaz de realizar diversas tarefas conforme um comando fornecido pelo usuários, como gerar imagens, transcrever áudios (desde que tenham até 10 minutos) e traduzir e criar textos, mas a forma como essa ferramenta realiza esses pedidos é, no mínimo, interessante.

A LuzIA atua como uma espécie “central de IAs”: ela é compatível com o ChatGPT (de criação de textos), com o WhisperAI (de transcrição de áudio) e com o Stable Difussion (de criação de imagens). Assim, quando o usuário envia um pedido na conversa, a chatbot conecta esse pedido com o serviço mais adequado para realizá-lo e retorna com uma resposta em segundos.

Até o momento, a LuzIA é gratuita e não exige um cadastro para utilizá-la. Não há informações sobre eventuais cobranças futuras para utilizar a plataforma.

Nova IA atua como uma "central" e junta vários serviços diferentes Foto: LuzIA/Reprodução

Como usar a LuzIA?

O usuário pode conversar com a LuzIA salvando no celular o número +55 11 97255-3036 e enviando uma mensagem pelo WhatsApp ou Telegram. Outra opção é acessar o site da IA e clicar para que ele te direcione para o bate-papo no mensageiro escolhido.

LuzIA permite que o usuário faça comandos pelo WhatsApp ou Telegram Foto: Alice Labate/Estadão

Ainda, a LuzIA permite escolher uma personagem para conversar. As opções disponíveis são Hermione (da saga Harry Potter), Forrest Gump (do filme homônimo) e Yoda (da saga Star Wars). Se não quiser um personagem, o usuário pode escolher conversar com uma personalidade diferente, como uma amiga, um professor ou a própria LuzIA. Para ver essas opções, basta digitar no chat o comando “/amigos”.

Para pedir por uma imagem, o usuário precisa escrever a palavra “imagine” e, em seguida, descrever o que quer que a IA crie. Por exemplo, “imagine um cavalo branco correndo no campo”. Para transcrever um áudio, é só enviar uma gravação com menos de 10 minutos de duração e pedir para que ela transcreva o conteúdo da mensagem.

Opções que envolvem textos não necessitam de comandos específicos. Basta pedir de forma direta o que deseja e então a IA responde em poucos segundos.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani