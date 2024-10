Meta AI: como remover a inteligência artificial do WhatsApp?

A Meta AI, a inteligência artificial da Meta, foi integrada aos aplicativos WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger, com o objetivo de auxiliar os usuários em diversas tarefas, como responder a perguntas, gerar conteúdo e criar imagens.

No entanto, alguns usuários podem não desejar utilizar a Meta AI ou preferir limitar sua presença nos aplicativos. Neste guia, explicamos como desativar ou minimizar a presença da Meta AI no WhatsApp e em outros aplicativos.

O que faz a Meta AI?

MetaAI está presente nos principais aplicativos da empresa Foto: Adobe Stock

A Meta AI funciona de forma similar a outros chatbots de IA generativa, como o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google, interagindo com os usuários por meio de linguagem natural. As principais funcionalidades da Meta AI incluem responder a perguntas e fornecer informações sobre uma variedade de tópicos, gerar diferentes tipos de conteúdo criativo, como textos, traduções e roteiros, e criar imagens a partir de descrições textuais, utilizando o recurso "Imagine". A ferramenta também auxilia na comunicação, como sugerir respostas para mensagens e comentários, oferecer recomendações personalizadas, como restaurantes, lugares para visitar e produtos, e resumir textos e conversas. Além disso, traduz idiomas em tempo real, cria testes de múltipla escolha para estudo, gera painéis de referências estéticas para decoração e design e fornece informações sobre postagens no feed do Facebook.

A Meta afirma que a ferramenta foi desenvolvida para ser um assistente útil e que está trabalhando para melhorar sua precisão e relevância. A empresa também ressalta que os usuários têm controle sobre os dados que compartilham com a IA e que podem escolher se desejam ou não interagir com ela.

Contudo, caso não queira a presença da inteligência artificial em seus aplicativos, confira como retirá-la seguindo o guia abaixo:

WhatsApp: removendo a Meta AI

No WhatsApp, a Meta AI aparece como um contato na sua lista de conversas. Para remover a Meta AI do WhatsApp, basta excluir o chat com a IA. Isso impedirá que a Meta AI apareça na sua lista de conversas e que você receba mensagens dela. Não há como desativar completamente a IA, apenas voltando para uma versão anterior do aplicativo que não possuía a ferramenta, o que não é recomendável pois o aplicativo pode apresentar falhas e bugs.

Facebook e Instagram

Já para silenciar a Meta AI no Facebook ou no Instagram, abra o aplicativo e toque no botão “Pesquisar”. Toque no triângulo azul à direita do campo de pesquisa e, em seguida, no círculo azul com um “i” dentro. Selecione a opção “Silenciar” e escolha por quanto tempo deseja silenciar a Meta AI.

Mesmo silenciando a Meta AI, seu ícone ainda pode aparecer no lugar da lupa de pesquisa. Ao tocar no ícone, você será levado ao campo da Meta AI, que agora é a nova forma de pesquisar nas plataformas da Meta.

A Meta AI também pode aparecer abaixo de postagens no feed de notícias do Facebook, oferecendo mais informações sobre o conteúdo da postagem. No entanto, não é possível desativar essa funcionalidade.

Facebook Messenger

No Messenger, existem duas maneiras de desativar a Meta AI: silenciar ou bloquear. Para silenciar, abra o chat com a Meta AI no Messenger e toque no ícone “i” no canto superior direito da tela. Selecione a opção “Silenciar” e escolha por quanto tempo deseja silenciar a Meta AI.

Para bloquear a Meta AI no Messenger, abra o chat com a Meta AI, toque no ícone “i” no canto superior direito da tela e selecione a opção “Bloquear”. Confirme o bloqueio. Ao bloquear a Meta AI, você não receberá mais mensagens dela e ela não aparecerá na sua lista de contatos.