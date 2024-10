Meta AI: IA de Instagram, WhatsApp e Facebook chega ao Brasil; veja como usar

A Meta anunciou a chegada de sua inteligência artificial (IA), Meta AI, ao Brasil nesta quarta-feira, 9. A ferramenta, que já conta com 500 milhões de usuários ativos mensalmente em outros países, está disponível gratuitamente no WhatsApp, Facebook Messenger, e Instagram. O lançamento no Brasil ocorre após a empresa resolver pendências com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) sobre o uso de dados de usuários para treinamento da IA.

A dona do Facebook teve que adiar o lançamento do Meta AI no País devido a preocupações com a privacidade dos dados dos usuários. A empresa havia atualizado seus termos de uso para permitir o uso de dados públicos para treinar sua IA, o que gerou reações da ANPD e de órgãos de defesa do consumidor. Após o impasse, a Meta se comprometeu a ser mais transparente sobre a coleta de dados e a oferecer aos usuários a opção de recusar o uso de suas informações para o treinamento da IA.

Como utilizar a Meta AI?

Meta quer competir com inteligências artificiais da OpenAi e do Google Foto: ADOBE STOCK

PUBLICIDADE O acesso ao Meta AI se dará por meio de um ícone azul que aparecerá gradualmente para os usuários nos aplicativos da Meta. A interação com a IA será em português e se dará por meio de linguagem natural, como se o usuário estivesse conversando com outra pessoa. No WhatsApp, o Meta AI estará disponível como um contato, permitindo que os usuários interajam com a IA em conversas individuais ou em grupos. Já no Instagram e no Facebook, o Meta AI estará disponível em diferentes recursos, como nas mensagens diretas (DMs) e nas buscas.

Quais as principais funções?

Inteligência artificial será integrada com todos os aplicativos sob o guarda-chuva da Meta Foto: ink drop/Adobe Stock

A Meta AI funciona de forma similar a outros chatbots de IA generativa, como o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google, interagindo com os usuários por meio de linguagem natural. As principais funcionalidades da Meta AI incluem responder a perguntas e fornecer informações sobre uma variedade de tópicos, gerar diferentes tipos de conteúdo criativo, como textos, traduções e roteiros, e criar imagens a partir de descrições textuais, utilizando o recurso “Imagine”.

A ferramenta também auxilia na comunicação, como sugerir respostas para mensagens e comentários, oferecer recomendações personalizadas, como restaurantes, lugares para visitar e produtos, e resumir textos e conversas. Além disso, traduz idiomas em tempo real, cria testes de múltipla escolha para estudo, gera painéis de referências estéticas para decoração e design e fornece informações sobre postagens no feed do Facebook.