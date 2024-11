‘123456′: relatório revela quais as piores senhas usadas em 2024; confira

No Brasil, o cenário é semelhante. A senha “123456″ também lidera o ranking, com 73.206 ocorrências. Outras senhas populares incluem “qwerty123″ e “123456789″, que aparecem em segundo e quarto lugar, respectivamente. Entre as dez combinações mais frequentes no País, todas podem ser quebradas em menos de 1 segundo por softwares de ataque.

Veja as 10 senhas mais utilizadas no Brasil e suas respectivas ocorrências:

123456 – 73.206 vezes qwerty123 – 31.317 vezes qwerty1 – 29.144 vezes 123456789 – 27.145 vezes 12345678 – 19.279 vezes 12345 – 8.607 vezes 102030 – 7.875 vezes admin – 7.480 vezes Brasil – 6.277 vezes Qwerty123 – 4.969 vezes

Além do uso pessoal, o estudo também revelou que muitas das senhas mais usadas aparecem em ambientes corporativos. A reutilização de combinações simples em contas profissionais pode comprometer redes inteiras, especialmente diante do aumento de ataques cibernéticos direcionados a empresas. As dez combinações mais frequentes são: