Nvidia é uma ‘bolha’ e IA é ‘superestimada’, diz fundo de investimento americano

Queridinha por investidores desde o ano passado, a Nvidia tornou-se o símbolo da corrida pelo domínio da inteligência artificial (IA), tornando-se uma das empresas mais valiosas do mundo em uma ascensão surpreendente na Bolsa americana. Mas, para uma gestora americana, essa euforia é uma balela.

Um comunicado da gestora de investimentos Elliott Managament, detentora de US$ 70 bilhões em seu portfólio, a seus investidores afirma que a Nvidia é uma "bolha" e que o mercado de IA que impulsiona a fabricante é "superestimado", de acordo com carta obtida pelo jornal britânico Financial Times, que publicou reportagem sobre o assunto na sexta-feira, 2. Muitos dos supostos usos da IA "nunca vão ser eficientes em custo, não vão funcionar propriamente e vão tomara muita energia ou se provar desconfiáveis", diz a carta da gestora. Ainda, diz que a IA não entregou ainda os ganhos de produtividade que foram prometidos – o que ajudou na baixa das empresas nesta segunda-feira.

Nvidia é a maior fabricante de chips para IA no mundo Foto: Ralf/Adobe Stock

Para além das alegações do Elliott Management, a atuação da Nvidia tem chamado a atenção de órgãos antitruste. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por exemplo, está conduzindo uma investigação pelo suposto abuso ligado à sua predominância no mercado de chips voltados à inteligência artificial, do qual a companhia detém mais de 70% da participação.

Entre outros fatores, tem sido investigado se a Nvidia tem cobrado extra de clientes quando estes escolhem comprar chips de suas rivais, a exemplo da Intel e da AMD. No entanto, afirma a Nvidia, “competimos com base em décadas de investimento e inovação, cumprindo todas as leis”.

Hoje em dia, as ações da Nvidia acumulam alta de 120% em 2024 e mais de 600% desde o início do ano passado e é uma das maiores companhias do mundo em valuation.