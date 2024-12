Por que ‘brain rot’ não deveria ser a palavra do ano? Veja qual deveria ter sido a escolha

O Oxford English Dictionary errou ao consagrar “brain rot” (podridão cerebral) como a palavra do ano. Em primeiro lugar, são duas palavras. Mas a verdadeira falha foi deixar de lado a legítima vencedora, “slop” (desleixo, em tradução literal), que estava na lista de palavras do ano da editora do dicionário. Isso é como quando a Beyoncé perdeu o prêmio principal do Grammy para Harry Styles.

PUBLICIDADE “Slop” é a palavra perfeita para 2024. Ela descreve a explosão deste ano de imagens de redes sociais estranhas geradas por inteligência artificial (IA), como “Jesus camarão”. Mas slop também é um encapsulamento perfeito de um fenômeno de décadas que explica por que a internet está assim. Depois de perceber os padrões do slop, você pode ver a ligação entre o conteúdo maluco de IA, receitas virais grosseiras como o peru higiênico do Dia de Ação de Graças, inúmeros guias de instruções online e vídeos de compras.

Palavra do ano escolhida pelo Oxford English Dictionary foi "brain rot" Foto: west_photo/Adobe Stock

Todos eles são diferentes sabores de desleixo. O ponto em comum é o fato de as pessoas aproveitarem algo que chama sua atenção e capitalizarem a mecânica dos algoritmos da internet para levá-lo ao absurdo.

E as táticas que tornaram o slop popular se tornaram codificadas no DNA de praticamente tudo que você publica ou vê online.

Como conseguimos o “Jesus camarão”

Pessoas com motivações financeiras, inclusive golpistas e spammers, estão sempre entre as primeiras a explorar novas tecnologias.

Depois que o ChatGPT e o Dall-E da OpenAI se tornaram amplamente disponíveis há dois anos, os golpistas começaram a criar sósias do chatbot para fazer com que você clicasse em links maliciosos e entregasse o controle de suas contas online. Pessoas em busca de dinheiro rápido também usaram chatbots para criar livros sem sentido.

Neste ano, as imagens geradas por IA que chamavam a atenção eram inevitáveis. Havia um falso Donald Trump com IA resgatando gatinhos, crianças assustadoras fazendo projetos de arte, imagens perturbadoras de alimentos geradas por IA e muitas figuras de Jesus misturadas com camarões, polvos ou caranguejos.

Os golpes dos chatbots e o lixo de IA são exemplos de slop, que a Oxford University Press definiu em seus materiais da palavra do ano como conteúdo gerado usando IA e “compartilhado e distribuído online de forma indiscriminada ou intrusiva, e caracterizado como sendo de baixa qualidade, inautêntico ou impreciso”.

As imagens geradas por IA não são necessariamente nefastas, mas a proliferação de criações absurdas de IA também não foi um acidente.

Os spammers produziram imagens estranhas como uma tática para ganhar seguidores nas redes sociais e tentar ganhar dinheiro, de acordo com uma análise de Renée DiResta e Josh Goldstein, especialistas em desinformação online da Universidade de Georgetown.

“Os spammers são oportunistas”, disse Goldstein em uma entrevista. “Eles estão sempre perguntando: No que as pessoas online estão interessadas e quais tecnologias estão disponíveis?”

E, como muitas outras formas de spam, o slop de IA capitalizou os algoritmos do Facebook. Quando as imagens bizarras geradas por IA começaram a ganhar força, o Facebook mostrou mais nos feeds das pessoas, criando um ciclo viral de autorreforço, descobriram os pesquisadores.

A Meta não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Um toque de IA em um padrão perene

O desleixo da IA é novo, mas a engenharia de conteúdo a extremos absurdos definitivamente não é. No final da década de 2000, as empresas de internet, ridicularizadas como “fazendas de conteúdo”, publicavam milhares de artigos e vídeos instrutivos online por dia.

As fazendas de conteúdo descobriram como se adequar aos algoritmos do Google, que exibiam os sites com destaque quando você pesquisava na web ou no YouTube.

A próxima iteração de lixo foram as infinitas manchetes sensacionalistas, geralmente criadas para se tornarem virais no Facebook, que prometiam uma recompensa se você clicasse - por exemplo, “Homem pula na piscina com jacaré - você não vai acreditar no que acontece depois”.

Assim como as fazendas de conteúdo, as manchetes clickbait eram novas e úteis no início, mas foram copiadas incessantemente e com qualidade decrescente até que as pessoas as detestaram. Durante 15 anos, “cada onda de conteúdo de baixa qualidade desapareceu à medida que os usuários se tornaram menos receptivos a ele e plataformas como o Google e o Facebook reduziram sua visibilidade”, disse Kyle Byers, da Semrush, que estuda como as empresas e as pessoas usam o Google.

Mas o lixo nunca desaparece de fato. Às vezes intencionalmente, mas muitas vezes sem perceber, você e todas as outras pessoas que publicam online absorveram técnicas de gerações de slop.

Você pode ver isso na forma como as receitas nojentas da internet se traduziram em itens de cardápio estranhos de restaurantes convencionais. Muitos influenciadores adotam técnicas assustadoramente semelhantes que podem resultar em uma mesmice sem graça de vídeos online. Muitas organizações de notícias, inclusive o The Washington Post, adaptaram o que funcionava das manchetes clickbait e dos guias de instruções de criação de conteúdo de mais de uma década atrás.

O desleixo também se espalha pelo mundo real. Um concurso de sósias de Timothée Chalamet é encantador, mas as pessoas não conseguem resistir à criação de um zilhão de versões até que se torne um lixo.

Querendo ou não, tudo agora é tingido com gerações de desleixo online. Os detalhes do slop entram e saem de moda, mas o slop nunca morre.

