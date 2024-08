iPhone vai virar ‘assistente’ do VAR em jogos do campeonato inglês de futebol; entenda

A Premier League, campeonato da primeira divisão do futebol inglês, começou nesta sexta-feira, 16 – e com novidades. A liga está trocando a tecnologia usada para detectar impedimentos, e agora o fará com a ajuda de smartphones.

A nova empresa contratada para analisar esse tipo de infração chama-se Genius Sports. A companhia usará dezenas de iPhones e uma tecnologia de machine learning para ajudar os árbitros a serem capazes de julgar impedimentos.

Premier League usará iPhones para ajudar a analisar impedimentos Foto: Divulgação/Premier League

Para ajudar com isso, já existe o VAR (sigla que significa video assistant referee, ou árbitro de assistente de vídeo), o qual lança mão de câmeras e também de aprendizado de máquina para ajudar o juiz em campo a determinar a infração. O grande problema é que o sistema utilizado atualmente tem limites, e pode levar a erros de precisão e atrasos. É o que informa um relatório da Wired sobre o negócio firmado pela Premier League com a Genius Sports.

A empresa chama sua proposta de detecção de impedimentos de “semi-assisted offside technology” (SAOT), ou tecnologia de impedimento semi-assistida. De acordo com a Genius, a SAOT consegue criar, de forma precisa, renderizações tridimensionais de cada jogar, o que ajudaria o árbitro a definir exatamente as posições dos atletas em relação uns aos outros dentro de campo.

Segundo a companhia, a ideia é se movimentar para longe de câmeras 4K, consideradas muito caras, em direção ao uso de smartphones – no caso, iPhones. Ao The Verge, o CEO da Genius, Matt Fleckenstein, afirmou que a chave é empregar sobretudo iPhones 15 Pro para cobrir o campo de forma completa por meio de suas câmeras.

Esse sistema teria dado à empresa entre sete e dez mil pontos de dados que levaram à geração de versões 3D de cada jogador. Segundo Fleckenstein, isso permite que questões como a iluminação não sejam influentes na construção da imagem, que será, portanto, mais precisa.

Conforme afirma o executivo, sistemas de VAR podem usar apenas entre 30 e 40 pontos do corpo para usar como comparação. Ou seja: as imagens dos iPhones seriam centenas de vezes melhores.

O processamento de dados consegue identificar partes do corpo individuais, prevendo sua localização mesmo quando estão bloqueadas da visão das câmeras. O Wired pontua que ocorreram testes em diversas temporadas de futebol para afinar o funcionamento do sistema.

A tecnologia da Genius deve entrar em uso na Premier League antes do final do ano. A expectativa é de que ela continue sendo utilizada até o fim da temporada, embora a data não tenha sido anunciada, de acordo com o CEO.