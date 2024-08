A maior fabricante de iPhones do mundo agora vai disputar mercado de carros elétricos

O centro dos negócios da Foxconn está em Zhengzhou, capital da província de Henan, no centro da China, conhecida como “Cidade do iPhone”. É lá que uma rede de fornecedores, infraestrutura e fábricas produzem a maioria dos iPhones do mundo para a Apple.

Agora, a Foxconn, gigante taiwanesa da eletrônica, está planejando construir um novo campus de 700 acres (283 hectares) em Zhengzhou para fabricar carros elétricos. A questão é: quem serão os clientes?

Em fevereiro, a Apple cancelou seu projeto de longa data para desenvolver carros elétricos após investir mais de US$ 10 bilhões (R$ 54,7 bilhões) nele. Muitos de seus rivais na China seguiram em frente.

Para a Foxconn, o investimento em Zhengzhou faz parte de um esforço mais amplo para reduzir sua dependência da Apple. As vendas de iPhones na China caíram, e a Apple e outros fabricantes de dispositivos americanos transferiram parte da fabricação para outros países.

A Foxconn planeja fabricar carros projetados e vendidos por outras empresas, da mesma forma que fabricou iPhones para a Apple. Até o momento, recebeu pedidos da Luxgen, uma subsidiária de uma montadora taiwanesa com a qual fez parceria para fabricar um número limitado de ônibus e carros.

“Eles precisam de um avanço, o que significa encontrar um grande cliente”, disse Kirk Yang, presidente da empresa de capital privado Kirkland Capital.

A Foxconn se propôs a se tornar um importante participante em um campo lotado. Mais de 130 empresas venderam veículos elétricos na China no ano passado, disse Stephen Dyer, diretor da Asia Automotive na AlixPartners. A empresa espera que menos de 20 delas sejam lucrativas até o final da década.

Os Estados Unidos e a União Europeia estabeleceram tarifas elevadas para impedir a entrada de carros elétricos chineses. A intensa concorrência provocou uma guerra de preços que levou até mesmo a Tesla, a empresa americana líder na fabricação e venda de carros elétricos na China, a dar descontos.

E na China, a linha entre os fabricantes de smartphones e as empresas de automóveis está cada vez mais tênue. A Huawei e a Xiaomi, duas das empresas que eclipsaram a Apple entre as marcas de smartphones mais vendidas do país, já vendem carros elétricos. Dias depois que a Foxconn anunciou seu investimento na fábrica de veículos elétricos de Zhengzhou, a Xiaomi iniciou a construção de sua segunda fábrica.

Os executivos da Foxconn afirmam que os fatores que permitiram que a empresa fabricasse iPhones mais rapidamente e a um custo menor do que seus concorrentes se traduzirão em sucesso no setor automotivo.

Isso inclui o poder de fabricação e o apoio do governo que a empresa construiu em Zhengzhou. Vantagens como estradas, usinas de energia e incentivos fiscais desempenharam um papel central no sucesso da Foxconn como fornecedora da Apple. Quando um surto de covid-19 ameaçou a produção antes da temporada de compras de fim de ano de 2022, as autoridades locais se empenharam para manter os iPhones saindo do chão de fábrica. Mas os analistas questionam se o poder de fabricação será suficiente para ajudar a Foxconn a se destacar no mercado lotado da China. "O que está levando as empresas chinesas de veículos eletrônicos a vencerem no mercado não é necessariamente a fabricação, mas sim o software e a tecnologia que elas estão oferecendo aos consumidores", disse Dyer, que já foi executivo da Ford Motor em Xangai.

E quando se trata de carros, a confiabilidade e a segurança são tão importantes para os clientes quanto os preços baixos. “Se um dispositivo eletrônico de consumo falhar, ele falhará”, disse Yang. “Mas o mau funcionamento de um carro pode ser fatal.”

A Foxconn investiu centenas de milhões de dólares em fabricação relacionada a veículos eletrônicos no sudeste da Ásia. Ela planeja fabricar baterias e peças para carros na Tailândia e no Vietnã e microchips para carros na Malásia. Ela planeja se envolver em um projeto multibilionário de baterias na Indonésia, juntamente com várias outras empresas, incluindo uma empresa estatal de carvão. A empresa também está em negociações com duas montadoras japonesas para fabricar seus veículos.

Em uma antiga fábrica da General Motors em Ohio, comprada da Lordstown Motors, que entrou com pedido de falência no ano passado, a Foxconn fabrica um pequeno número de ônibus elétricos. Em casa, em Taiwan, em 2021, a Foxconn criou uma joint venture com a montadora taiwanesa Yulon Motor para fabricar sedãs de luxo, veículos utilitários esportivos e ônibus sob o nome Foxtron. Na quarta-feira, a Foxconn disse que entregou 5,4 mil carros para a Yulon este ano. A produção limitada da Foxconn até o momento não tem a escala necessária para competir com os principais fabricantes de carros elétricos da China. "É possível fabricá-los manualmente nesse volume", disse Tu Le, diretor administrativo da consultoria Sino Auto Insights. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.