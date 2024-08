Novo cão-robô chinês vira skatista, pula cerca e ‘planta bananeira’; veja vídeo

A empresa de robótica chinesa Unitree Robotics acaba de anunciar seu mais novo produto: um cão-robô chamado Go2-W. A máquina foi divulgada no final do mês passado no site da empresa e é capaz de andar em vários tipos de terreno.

O robô anterior, que chegou a ser adquirido pelo DJ Alok no começo do ano, contava com quatro patas e era notavelmente menor do que o modelo mais recente. Agora, o cão ganhou rodas.

O Go2-W é o modelo mais recente da Unitree Robotics Foto: Divulgação / Unitree Robotics

PUBLICIDADE A presença delas, no entanto, não impede que o cão-robô suba escadas e fique com o corpo “empinado”, em uma espécie de parada de mão. A nova versão também é mais rápida e resistente do que a anterior, sendo capaz de sair do porta-malas de carros sem ajuda. A máquina pesa aproximadamente 18 quilos, mede 70 centímetros de altura e pode chegar a até 9 km/h, de acordo com o site oficial da empresa. Ela ainda não foi propriamente lançada no mercado, motivo pelo qual não é possível saber o seu valor.

O vídeo disponibilizado pela companhia mostra o Go2-W subindo escadas, pulando em um sofá, ultrapassando uma cerca, andando em uma pista de skate, entre outras atividades. O robô chega até mesmo a colidir com a versão anterior, em quatro patas.

Assim como a variante mais antiga, o novo modelo conta com câmeras de visão angular, conjuntos de sensores, conectividade Wi-Fi em 4G e uma bateria capaz de aguentar cerca de quatro horas por carga. Suas rodas, que podem ser travadas, são utilizadas para se movimentar em terrenos desafiadores e passar por obstáculos.

A máquina é também capaz de transportar uma carga de até três quilogramas.

Esse tipo de robô pode ser especialmente útil no campo de batalha. Neste ano, o exército chinês fez uma apresentação envolvendo robôs-cães que traziam rifles automáticos em suas costas.

Esse tipo de máquina apareceu também na série Black Mirror, mais especificamente no episódio intitulado Metalhead. Nele, robôs agressivos em formato canino perseguem a protagonista em um futuro distópico.

Os robôs-cães também são produzidos pela empresa norte-americana Boston Dynamics. Ela é responsável pelo lançamento do Spot, uma máquina canina capaz de ajudar no contexto industrial, com características como agilidade e destreza.