Robô do Google aprende tênis de mesa e já consegue vencer jogadores humanos

Um robô desenvolvido pela da DeepMind, laboratório de inteligência artificial (IA) do Google, acaba de atingir mais um marco interessante: agora, ele é capaz de jogar tênis de mesa em um nível semelhante ao de seres humanos. De acordo com um estudo publicado recentemente, reportado pelo site The Next Web, o braço robótico agora tem uma performance amadora no esporte.

A IA que opera no robô é responsável por delinear como ele funciona. De acordo com o Google, a máquina deve ser boa em tarefas mais simples, como devolver a bola, mas também em objetivos complexos, como a construção de estratégias.

Robô de IA do Google joga tênis de mesa e vence oponentes humanos Foto: Reprodução/Youtube/@atiliscen4359

A máquina da DeepMind jogou contra oponentes de diferentes estilos, de forma a testá-lo em diferentes tipos de cenário e abordagem. O robô, que na verdade é apenas um braço com engrenagens, venceu 13 das 29 partidas contra rivais humanos de diversos níveis. Ele ganhou todos os jogos contra oponentes iniciantes e 55% dos jogos contra intermediários. No entanto, a máquina perdeu todas as vezes em que enfrentou alguém de nível avançado.

“Mesmo alguns meses atrás, nós projetamos que, de forma realista, o robô talvez não pudesse vencer contra pessoas com quem não havia jogado antes. O sistema certamente excedeu nossas expectativas”, afirmou Pannag Sanketi, engenheiro da DeepMind, ao MIT Technology Review. “O modo como o robô superou até oponentes fortes foi de impressionar.”

De forma geral, as pessoas que jogaram contra o braço robótico afirmaram ter gostado da experiência. Até mesmo os jogadores que ganharam da máquina disseram que acharam a experiência divertida.

Segundo a DeepMind, os resultados apontam para um passo em direção à conquista de tarefas reais em nível de performance e velocidade semelhantes às de uma pessoa comum. Para isso, os pesquisadores afirmam ter feito uso de aplicações que podem tornar o trabalho útil para além do tênis de mesa.

Há outras empresas que também lançam mão desse esporte para treinar os seus sistemas, já que ele utiliza, entre outras habilidades, coordenação motora, pensamento estratégico e adaptação. A japonesa OMRON é um exemplo de companhia que desenvolveu um robô capaz de jogar o jogo.