SpaceX: Starship, foguete de Elon Musk, está pronto para seu quinto voo, mas espera autorização

O Starship, o maior foguete já construído no mundo, já voou quatro vezes. E a nave pode estar prestes a alçar seu quinto voo, de acordo com a SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk. “Depende de aprovação regulatória”, acrescentou a companhia via X, antigo Twitter.

Desta vez, o projeto não envolve o booster – setor da nave pensado para dar propulsão ao veículo –, chamado Super Heavy, caindo no mar. Pelo contrário: a empresa quer que o Starship recupere o propulsor no ar.

SpaceX afirma que seu quinto voo pode estar próximo Foto: JHVEPhoto/Adobe Stock

Os planos da SpaceX para ajudar o foguete a capturar seu booster se baseiam no uso de braços mecânicos da sua torre de lançamento no sul do Texas. Trata-se de uma manobra inédita para a companhia, que perdeu o Super Heavy nos primeiros voos, pousando o lançador no golfo do México apenas nas últimas tentativas. O último empreendimento do tipo se deu em junho deste ano, sendo considerado bem-sucedido pela companhia de Musk. Tanto o booster quanto a parte superior do foguete caíram em águas oceânicas, mantendo-se praticamente intactos pela primeira vez entre todas as missões. O voo durou mais de uma hora.

Pouco depois, no começo de julho, Elon Musk havia anunciado em sua conta no X que o voo de número cinco seria alçado dentro de quatro semanas a partir da data da publicação. No entanto, a missão foi adiada, sendo que a regulação por parte das autoridades ainda pode levar certo tempo.

Com quase 120 metros de altura, o Starship é tido como o foguete mais poderoso do mundo. Entre seus principais objetivos, está o transporte de homens à Lua e, de acordo com os planos de Musk, também a Marte. Apenas o propulsor Super Heavy conta com 71 metros de altura.