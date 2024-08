Telegram diz que CEO Pavel Durov não tem ‘nada a esconder’ após prisão na França

Neste domingo, 25, o Telegram questionou a França em relação aos motivos por trás da detenção de seu CEO, Pavel Durov. A prisão ocorreu no sábado, 24, com alegações de suspeita de falha, por parte do aplicativo, em prevenir seu uso para fins criminais, de acordo com a Agence France-Presse. A detenção original teria sido estendida por mais 24 horas no domingo.

No X, antigo Twitter, o Telegram publicou um comunicado em que afirma que a empresa cumpre as legislações impostas pela Europa, acrescentando que Durov não tem “nada a esconder”. Ainda segundo o mensageiro, espera-se uma resolução veloz da situação, sendo que “é absurdo alegar que uma plataforma ou seu dono são responsáveis pelo abuso dessa plataforma”.

Pavel Durov foi detido na França por alegações contra o Telegram Foto: Tatan Syuflana/AP

PUBLICIDADE Durov é cidadão da Rússia e dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com o site do Telegram. Ele não confirmou se abriu mão de sua cidadania russa, de acordo com a agência de notícias Bloomberg. A grande questão que gira em torno do Telegram é o fato de sua abordagem oferecer mais privacidade ao usuário do que alguns outros aplicativos mensageiros. Como consequência, surgem com frequência alegações de que ele é usado para a divulgação de materiais criminosos e extremistas.

A embaixada da Rússia em Paris afirmou ter questionado as autoridades francesas, pedindo explicações acerca de suas razões para a detenção e demandando que elas garantam a proteção dos direitos do executivo. O comunicado informa ainda que os oficiais da embaixada estão em contato com a equipe jurídica de Durov.

Agora, segundo afirmam fontes ouvidas pela agência francesa, Durov e o Telegram são acusados de moderação ineficiente de conteúdo, ou seja, justamente o que dá espaço para atividades preocupantes, a depender do ponto de vista.

Em uma entrevista concedida em abril, Pavel Durov falou sobre a pressão e o escrutínio que enfrenta em relação ao Telegram. Na ocasião, ele disse que não quer receber ordens de ninguém.