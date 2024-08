Telegram agora tem uma mini ‘App Store’ dentro do aplicativo; entenda

O Telegram adicionou uma nova função de navegador dentro do aplicativo, uma espécie de mini loja de aplicativos. A aposta da plataforma é criar uma experiência integrada dentro do app.

De acordo com o aplicativo de mensagens que possui quase um bilhão de usuários, 500 milhões de pessoas usam bots para interação dentro do Telegram, como ferramentas de inteligência artificial (IA) e jogos. Isso significa que 450 milhões de usuários não utilizam esses recursos.

Além dos populares grupos e canais, o Telegram também vai ter uma 'lojinha' de apps disponível para os usuários Foto: Natee Meepian /adobe.stock

Para mudar a experiência dessas 450 milhões de pessoas dentro do Telegram, a empresa decidiu criar a loja dentro do app. Uma aba de aplicativos populares aparecerá do lado de Chats e Canais. Quando o usuário for utilizar o aplicativo escolhido, será redirecionado para um navegador interno do Telegram.

PUBLICIDADE Esse navegador do Telegram também receberá ajustes de melhoria. Ao invés de só fechar o navegador, o usuário poderá minimizar a página e até salvar como “em progresso”. É uma boa mudança para incentivar o usuário do Telegram a utilizar o navegador interno e não algum outro, como o Chrome ou o Safari. De acordo com o Telegram, a atualização foi feita ontem, 31. Entretanto, o aplicativo não confirmou quando todos os usuários receberão os novos ajustes da plataforma.

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão de Bruno Romani