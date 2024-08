TikTok tenta ‘driblar’ lei de Biden para continuar operando legalmente nos EUA

Em sua contra-argumentação, a rede social declara que “certamente as empresas americanas que publicam (conteúdo de sites como) Politico, Fortune e Business Insider não perdem a proteção da Primeira Emenda porque têm propriedade estrangeira”, conforme publicado em um documento.

Essa seria, portanto, a estratégia do grupo para evitar o banimento: comparar-se a outras mídias estrangeiras – o Politico e o Business Insider, por exemplo, são de uma empresa alemã – como forma de evitar o suposto ataque à sua liberdade de expressão. Isso “livraria” a empresa do argumento usado pelo governo do risco do processamento de dados fora dos EUA.