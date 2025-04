Trump estende prazo de venda do TikTok nos EUA em mais 75 dias

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta, 4, que vai assinar uma ordem executiva para manter o TikTok em funcionamento por mais 75 dias. Segundo ele, o governo americano já fez um “tremendo” progresso em relação as negociações, mas o acordo exige mais trabalho para garantir que “todas as aprovações necessárias sejam assinadas”.

O prazo para a empresa vender seus ativos a um proprietário não chinês nos EUA venceria neste sábado, 5.

Trump estende prazo de compra do TikTok Foto: Jose Luis Magana/AP

“Esperamos continuar trabalhando de boa fé com a China, que, pelo que sei, não está muito satisfeita com nossas tarifas recíprocas (necessárias para um comércio justo e equilibrado entre a China e os EUA!). Isso prova que as tarifas são a ferramenta econômica mais poderosa e muito importante para nossa segurança nacional!”, acrescentou ele em post no Truth Social.

O republicano disse estar ansioso para trabalhar com a TikTok e a China para fechar o acordo. Trump, que garante repetidamente que deseja salvar o aplicativo, estendeu em 75 dias o prazo para um acordo que deveria ter sido concretizado em 19 janeiro e agora renovou o prazo. Nesta semana, a Amazon enviou uma proposta por meio de uma carta de oferta endereçada ao vice-presidente e a Howard Lutnick, secretário de comércio, mas valores não foram divulgados. Além dela, a empresa de tecnologia AppLovin também propôs uma oferta para o app.

Segundo informações divulgadas pela Reuters e pela CBS News, a transação será feita por meio de um acordo envolvendo investidores americanos e gigantes da tecnologia. Os novos investidores se juntarão aos acionistas não chineses da ByteDance, injetando capital para a negociação. Além da Amazon e AppLovin, empresas como a Oracle e a Perplexity AI também estão sendo especuladas, mas não há registro de propostas até o momento

Nesse sentido, ainda não está claro quem será o comprador final e outras empresas como a Roblox - a plataforma de games -, a Microsoft e até o Rumble - aplicativo de vídeos popular entre a extrema direita -, também estão sendo especuladas para fazer parte do consórcio do negócio.

Além das empresas cotadas para uma possível negociação, o próprio presidente tem uma proposta para o TikTok. Segundo relatórios divulgados pelo The Information, Trump pretende anunciar, em breve, o TikTok America, que seria 50% detido por investidores americanos e com licenciamento do algoritmo da própria ByteDance. Os investidores atuais da ByteDance teriam participação de cerca de um terço do “novo TikTok”, enquanto a empresa chinesa seguiria com o valor de 19%. Entretanto, não está claro se o republicano tem aprovação do governo chinês, nem da ByteDance, para oficializar a proposta.