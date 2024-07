WhatsApp testa compartilhamento de arquivos sem internet; veja mudanças

Segundo informações do site WABetaInfo, o WhatsApp está desenvolvendo um novo recurso que permitirá que o usuário envie e receba documentos, fotos, vídeos e outros arquivos mesmo sem ter conexão à internet. O mecanismo funcionaria com pessoas próximas ao usuário no momento do envio.

A ferramenta ainda está sendo trabalhada no WhatsApp em sua versão beta para Android. De acordo com o site, ao que tudo indica, a empresa está em vias de introduzir uma funcionalidade semelhante aos aparelhos que operam com sistema operacional iOS, da Apple.

WhatsApp passará por mudanças, informa site Foto: Bruna Arimathea/Estadão

PUBLICIDADE Haveria uma diferença entre o funcionamento do novo recurso em dispositivos móveis que possuem iOS e que possuem Android: nos primeiros, seria necessário escanear um QR code para iniciar o compartilhamento do arquivo, enquanto, nos segundos, bastaria usar o método de detecção de proximidade dos aparelhos já embutido nos celulares Android. No entanto, como se trata de uma funcionalidade ainda em fase de desenvolvimento, a forma de implementação final do serviço ainda é desconhecida. Assim, pode ser que, quando liberada a função para todos os usuários do WhatsApp, ela opere da mesma forma para iOS e Android.

Atualizações

Além disso, a plataforma está trabalhando em um novo botão na aba “Atualizações”. Por meio dele, será possível que usuários entrem e conheçam novos canais. O botão, chamado “Conhecer”, ficará acima das atualizações dos canais que a conta já participa.

Os canais do WhatsApp são uma função do aplicativo que constrói uma comunicação direta entre quem posta e quem recebe determinado conteúdo. Dessa forma, é possível se inscrever para receber posts dos mais variados temas e assuntos.

A atualização faz com que seja possível explorar novos canais de forma rápida, tornando o processo mais acessível e deixando a opção dos canais mais visível para o usuário. Desse modo, o recurso poderia ser mais utilizado.

Publicidade

Ainda de acordo com o WABetaInfo, o processo de criação de um novo canal também sofreu mudanças, integrando agora uma opção dentro do botão de três pontos no topo da aba “Atualizações”.