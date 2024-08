Você tem TDAH? Veja como IA pode ajudar com tarefas diárias e quais cuidados tomar com a tecnologia

Becky Litvintchouk não achava que seria capaz de gerenciar a montanha de tarefas necessárias para se tornar uma empreendedora. Todas as outras partes de sua vida têm sido difíceis por causa do Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, que pode afetar sua capacidade de concentração.

Então, ela recorreu à inteligência artificial (IA). O aplicativo Claude a ajudou a decidir quais contratos faziam mais sentido para sua empresa de lenços higiênicos, a GetDirty, sem precisar lê-los palavra por palavra. Ela também criou planos de negócios dizendo ao bot de IA generativa quais eram suas metas e fazendo com que ele criasse etapas para que ela chegasse lá.

Empresária Becky Litvintchouk trabalhando em seu computador em um espaço de coworking, em Nova York Foto: Andres Kudacki/AP

PUBLICIDADE “Tem sido extremamente útil. Eu provavelmente não estaria onde estou hoje”, disse ela sobre o uso da IA por cerca de dois anos. Os especialistas afirmam que as ferramentas de IA generativas podem ajudar as pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade - que têm dificuldades para se concentrar, organizar e controlar impulsos - a realizar tarefas mais rapidamente. Mas eles também alertam que a IA não deve substituir o tratamento tradicional para o TDAH, e também expressaram preocupação com o possível excesso de confiança e invasão de privacidade.

Os apps vão substituir os tratamentos de TDAH?

Emily Kircher-Morris, uma conselheira que se concentra em pacientes neurodivergentes, disse que viu as ferramentas serem úteis para seus clientes com TDAH. Ela mesma as utiliza, pois tem TDAH.

Seus clientes, disse ela, parecem ter níveis variados de conforto com a ideia de usar IA. Mas, para aqueles que gostam da tecnologia, “ela realmente pode ajudar a atrair as pessoas, do tipo: ‘Ah, isso é uma coisa nova e sofisticada que desperta meu interesse. E então eu realmente quero me aprofundar e explorar isso’”.

Ela também disse que é bom ter cautela. John Mitchell, professor associado da Duke University School of Medicine, acrescentou que os aplicativos de IA devem ser usados mais como “uma ferramenta em uma caixa de ferramentas” em vez de substituir os tratamentos tradicionais, como o desenvolvimento de habilidades organizacionais ou o uso de medicamentos prescritos.

Publicidade

“Se você está meio que pisando na água em seu trabalho e a IA é um salva-vidas, bem, é ótimo que você esteja se mantendo acima da água, mas, sabe, você ainda não sabe nadar”, disse ele.

O que mais os aplicativos podem fazer?

Litvintchouk, casada, mãe de quatro filhos e moradora da cidade de Nova York, abandonou o ensino médio e deixou o mercado de trabalho - todas as coisas que as pesquisas mostram que são mais prováveis de acontecer com pessoas com TDAH, colocando-as em maior risco de instabilidade econômica.

Além de ajudar em seus negócios, ela usa o ChatGPT para ajudar nas compras de supermercado - outra coisa que pode ser complicada para pessoas com TDAH, devido às habilidades de organização e planejamento necessárias - fazendo com que o ChatGPT pense em receitas fáceis de preparar com uma lista de compras correspondente.

Quando ela compartilhou sua técnica com outra mãe que também tem TDAH, sentiu que mais pessoas precisavam conhecê-la, então começou a criar vídeos no TikTok sobre várias ferramentas de IA que usa para ajudar a gerenciar seus problemas de TDAH.

PUBLICIDADE Foi quando pensei: “Sabe de uma coisa? Eu preciso educar as pessoas”, disse ela. As ferramentas de IA generativa podem ajudar as pessoas com TDAH a dividir grandes tarefas em etapas menores e mais gerenciáveis. Os chatbots podem oferecer conselhos específicos e soar como se você estivesse falando com um ser humano. Alguns aplicativos de IA também podem ajudar com lembretes e produtividade.

O engenheiro de software Bram de Buyser disse que criou o Goblin.tools pensando em seus amigos neurodivergentes. Seu recurso mais popular é o “magic to-do” (tarefa mágica), em que o usuário pode inserir um afazer e o bot exibe uma lista de tarefas. Eles podem até mesmo dividir os itens da lista em tarefas menores.

Publicidade

“Não estou tentando criar uma cura”, disse ele, “mas algo que os ajude por dois minutos do dia que, de outra forma, eles teriam dificuldades”.

Que tipo de problemas os aplicativos podem criar?

Russell Fulmer, professor da Universidade de Husson, descreve a pesquisa sobre IA e TDAH como “inconclusiva”. Embora os especialistas digam que veem como a inteligência artificial pode ter um impacto positivo na vida de pessoas com ansiedade e TDAH, Fulmer disse que ela pode não funcionar perfeitamente para todos, como pessoas de cor com TDAH.

Em alta Link Google lança IA generativa nas buscas para todos os usuários no Brasil; veja como funciona SpaceX: Starship, foguete de Elon Musk, está pronto para seu quinto voo, mas espera autorização Ele apontou para respostas de chatbot que, às vezes, são racistas e tendenciosas. Valese Jones, publicitária e fundadora da Sincerely Nicole Media, foi diagnosticada com TDAH quando criança e usa bots de IA para ajudar a ler e responder a e-mails e revisar planos de relações públicas. Mas suas respostas nem sempre captam quem ela realmente é. “Sou sulista, então falo como uma sulista. Há jeitos na minha escrita em que você pode perceber que sou sulista, e isso é proposital”, disse Jones, que é negra. “O sistema não capta o tom das mulheres negras e, se você colocar algo como ‘diga como afro-americana’, ele automaticamente passa a falar como ‘Malibu’s Most Wanted’.” E Buyser disse que, embora veja um futuro em que os chatbots de IA funcionem mais como um assistente pessoal que “nunca se cansa, nunca dorme”, isso também pode ter implicações para a privacidade. “Se você disser: ‘Ah, eu quero uma IA que me forneça informações pessoais e verifique minha agenda’ e tudo isso, você estará dando a essa grande empresa acesso aos seus e-mails, à sua agenda, à sua correspondência pessoal e, essencialmente, aos seus segredos mais profundos e obscuros, apenas para que ela possa lhe dar algo útil em troca”, alertou.

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.