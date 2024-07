WhatsApp: usuários agora podem ‘favoritar’ grupos e conversas; entenda recurso

Agora, vai ser mais fácil visualizar as suas conversas e grupos preferidos no WhatsApp. A partir desta terça-feira, 16, será possível adicionar chats aos seus “favoritos”, o que fará com que você os encontre mais rapidamente em uma aba específica para eles na tela inicial do aplicativo.

Para adicionar uma conversa aos seus “favoritos”, basta, na tela de conversas, selecionar o filtro com esse nome e então clicar nos seus contatos ou grupos que deseja adicionar a essa categoria. Outra opção é entrar na aba “Configurações”, tocar em “Favoritos” e depois em “Adicionar aos favoritos”.

WhatsApp terá favoritos na tela inicial e em "Ligações" Foto: Reprodução

Os favoritos também aparecerão na parte superior da tela de ligações, para tornar mais fácil a busca por esses contatos em momentos em que se pretende ligar para algum deles. O recurso está sendo liberado nesta terça-feira e estará disponível para todos os usuários ao longo das próximas semanas.

Não se trata da única novidade do WhatsApp em 2024. Ainda neste ano, outras mudanças tornaram o app mais avançado e interessante para o usuário.

Exemplo disso é a criação de figurinhas dentro do próprio aplicativo. Liberada em janeiro, essa funcionalidade permite que o usuário do WhatsApp crie stickers a partir das fotos de sua própria galeria sem a necessidade de recorrer a apps de terceiros, como era comum antes da estreia desse recurso.

Outra nova função no WhatsApp é a busca de mensagens por data para dispositivos Android. O mecanismo, que já estava disponível para iPhone desde o ano passado, permite a procura por mensagens a partir de um dia específico. Assim, para quem busca uma mensagem de texto, foto ou vídeo de uma data em particular, a empreitada ficou bem mais fácil.

Para usar esse recurso, basta entrar no aplicativo, abrir a conversa desejada, clicar no nome do contato ou do grupo e então em “Pesquisar”. Por fim, selecione o ícone de calendário no canto direito superior da tela e escolha o dia desejado.

Mais uma novidade do WhatsApp neste ano é a possibilidade de reverter o apagamento de mensagens após se clicar na opção “Apagar para mim”. Para isso, é só selecionar o botão “Desfazer”, o qual aparecerá por cinco segundos na tela depois do clique em “Apagar para mim”. Dessa forma, a ação será desfeita e a mensagem voltará a aparecer na tela da conversa.