Windows 10 deixará de ser atualizado em breve; veja quanto vai custar a segurança estendida

As corporações que usam Windows 10 também serão beneficiadas. Quem optar pela versão baseada em nuvem, limitado a 5 dispositivos, pagará o valor de US$ 45 (valor convertido de R$ 264,12). A versão tradicional, por chave de ativação e apenas para um dispositivo, custa US$ 61 (com valor atualizado para R$ 358,03). E a última, para quem possui o Windows 365, terá ativação automática.

No entanto, as empresas têm mais vantagens ao prorrogar suas extensões. Segundo o site The Verge, site especializado em tecnologia, mostra que quem adquire a versão tradicional, o segundo ano fica por US$ 122 e o terceiro, por US$ 244 (respectivamente R$ 716,07 e R$ 1432,13, em valores convertidos).