X permitirá que contas bloqueadas vejam suas publicações; entenda a nova política

O X (antigo Twitter) anunciou uma mudança controversa na funcionalidade de bloqueio da plataforma. Em breve, contas que você bloquear ainda poderão ver suas publicações públicas, mas não poderão interagir com elas, seja curtindo, respondendo ou retuitando. A mudança, gerou reações negativas de usuários preocupados com a privacidade e o aumento do potencial de assédio na plataforma.

Atualmente, quando um usuário bloqueia outro no X, a conta bloqueada é impedida de ver as publicações do bloqueador, além de não poder interagir com elas ou enviar mensagens diretas. Essa funcionalidade é utilizada para evitar interações indesejadas, como spam, assédio e propagação de desinformação.

A nova política de bloqueio

Lviv Ukraine - 23 07 23: mobile phone with new logo X for twitter on blue background with white bird, Elon Musk vows to ditch bird logo, closeup Foto: lesslemon/Adobe Stock

Com a mudança, as contas bloqueadas ainda poderão visualizar as publicações públicas do perfil que as bloqueou. No entanto, elas não poderão curtir, responder, retuitar ou enviar mensagens diretas para o perfil bloqueador. A equipe de engenharia do X justificou a mudança como uma forma de aumentar a transparência na plataforma. Segundo a empresa, a nova política de bloqueio permitirá que os usuários vejam se as contas que os bloquearam estão tentando "compartilhar e esconder informações privadas ou ofensivas" sobre eles.

Muitos usuários utilizam o bloqueio para evitar interações com pessoas que já os assediaram ou que propagam conteúdo ofensivo. Com a mudança, essas pessoas ainda poderão ver as publicações do perfil que as bloqueou, o que pode incentivar o assédio indireto, como o compartilhamento de capturas de tela das publicações em outras plataformas.

A mudança na política de bloqueio é mais uma em uma série de alterações implementadas por Elon Musk desde que assumiu o controle do X em 2022. Musk já havia expressado sua insatisfação com a funcionalidade de bloqueio, considerando-a “sem sentido” e defendendo sua substituição por uma forma mais forte de silenciar.

Diante da mudança, alguns usuários têm considerado migrar para outras plataformas, como o Bluesky, que oferece uma política de bloqueio mais tradicional e recursos de moderação de conteúdo mais rigorosos.