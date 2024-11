Os domínios de topo se dividem em duas famílias com algumas características diferentes: a dos “domínios genéricos” (gTLD), que inclui os populares .com, .net, .org e, por iniciativa da ICANN, já ganhou a adição de mais de 2000 integrantes, e os domínios de código de país (ccTLD), que apresentam-se com duas letras e são cerca de 300: .ar, .br, .ch, .de, etc. A criação de ccTLD precede a da própria ICANN: o .br, por exemplo foi ativado em 1989, e a ICANN consolidada em 1996.

Para se financiar, a ICANN conta com contribuições, em geral voluntárias, de ccTLD e contribuições definidas em contrato com os gTLD. Assim, a criação de mais gTLD pela própria ICANN, representa também uma forma de a entidade aumentar sua receita. Um aspecto importante que diferencia gTLD de ccTLD é que, enquanto os gTLD são criados e tem sua forma de funcionar definida através de contrato com ICANN, os ccTLD são sujeitos à legislação local do país em que se encontram.

Em favor dos ccTLD pode-se adicionar que, em termos de segurança e como fonte de ataques, eles são mais seguros que os gTLD num fator médio de 5. No caso do .br, por exemplo, são aceitos apenas pedidos de registros com CPF ou CNPJ, e é sempre visível saber quem registrou determinado domínio. Como todos os domínios funcionam igualmente na rede, alguém mal-intencionado provavelmente preferirá registrar sob um gTLD que num ccTLD.