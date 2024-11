Liderança não convencional ajudou CEO da Nvidia a se tornar uma das pessoas mais influentes do mundo

Bem, ninguém duvida que Huang construiu algo grandioso. Sob sua liderança, a Nvidia se posicionou no centro do boom da inteligência artificial (IA). Suas unidades de processamento gráfico (GPUs), especializadas em treinar e executar os modelos de IA mais poderosos, dominam esse mercado, representando a maioria esmagadora das GPUs vendidas em data centers em 2023. O preço das ações da Nvidia aumentou mais de sete vezes desde o lançamento do ChatGPT,da OpenAI em novembro de 2022, e a empresa está agora entre as mais maiores do mundo, com valor de mercado de US$ 3,4 trilhões.

A demanda pelos sistemas de GPU mais avançados da Nvidia supera rotineiramente a oferta - toda a produção de 2025 de seu chip Blackwell mais avançado, de acordo com um relatório do Morgan Stanley, já está esgotada. Elon Musk e o fundador da Oracle, Larry Ellison, levaram Huang para jantar no Nobu, em Palo Alto, para pressioná-lo pessoalmente por maiores alocações de sua produção de GPU. Essa fome ajuda a explicar por que as receitas da Nvidia para o atual ano fiscal - 2025 - são estimadas em US$ 125 bilhões, mais do que o dobro do valor do ano passado, que, por sua vez, foi mais do que o dobro do valor de 2023. E sua margem de lucro operacional está acima de 60%.