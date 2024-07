A interrupção global que causou um apagão cibernético nesta sexta-feira, 19, chamou a atenção para o fato de a Microsoft, a segunda empresa mais valiosa de capital aberto, ser uma importante fornecedora de software e serviços em nuvem para empresas e governos em todo o mundo.

A gigante da tecnologia, sediada em Redmond, na Virgínia, tem uma capitalização de mercado de US$ 3,25 trilhões, mais do que a produção econômica do Reino Unido, da França ou do México, medida em termos de produto interno bruto (PIB). Seu negócio de nuvem, o Azure, é líder de mercado e compreende gigantescas fazendas de servidores de computadores em todo o mundo que hospedam os dados de milhares de empresas e governos. Ela fabrica computadores, e seu software de sistema operacional Windows é amplamente utilizado.

Esse escopo faz com que uma interrupção como a desta sexta-feira seja dolorosa.

Aeroportos ficaram sem sistema de informação durante apagão cibernético global Foto: Jason Dearen/AP

Em uma declaração publicada no X, o executivo-chefe da Microsoft, Satya Nadella, disse que a CrowdStrike, uma empresa de segurança cibernética, havia lançado a atualização que afetou os sistemas de TI.

“Estamos cientes desse problema e estamos trabalhando em estreita colaboração com a CrowdStrike e com todo o setor para fornecer aos clientes orientação técnica e suporte para que seus sistemas voltem a funcionar com segurança”, disse ele.

A onipresença da Microsoft como fornecedora para agências governamentais foi levantada durante uma audiência sobre uma violação de segurança que afetou a gigante da tecnologia no mês passado. Os legisladores dos EUA disseram que a empresa forneceu cerca de 85% do software de produtividade do governo federal com ferramentas como o Office e o Excel. A Microsoft também é um dos principais fornecedores de nuvem para o governo americano, inclusive para o Departamento de Defesa.

“A Microsoft é um dos parceiros de tecnologia e segurança mais importantes do governo federal, mas não podemos permitir que a importância desse relacionamento permita a complacência ou interfira em nossa supervisão”, disse o deputado Bennie Thompson, democrata do Mississippi, na audiência realizada pelo comitê de Segurança Interna.

Os grupos de interesse dos consumidores e de segurança dizem que a falha tecnológica generalizada mostra o perigo do controle expansivo da empresa sobre os mercados dos setores público e comercial.

“A enorme interrupção de T.I. de hoje - potencialmente a maior da história - é uma demonstração clara dos níveis perigosos e crescentes de concentração em nossos sistemas de tecnologia crítica”, diz Max von Thun, diretor do Open Markets Institute, um grupo de defesa pública focado em leis e políticas antitruste.

