Dois dos mais recentes Apple Watches não estarão disponíveis para compra nos Estados Unidos nesta semana se a Casa Branca não intervir em uma disputa de patentes internacional. A Apple planeja suspender as vendas das versões Series 9 e Ultra 2 de seu popular relógio para clientes online nos EUA a partir da tarde de quinta-feira, 21, e em suas lojas no domingo. Ao Estadão, a Apple do Brasil informou que a situação não afeta as vendas no País.

A decisão decorre de uma decisão de outubro da Comissão de Comércio Internacional (ITC, na sigla em inglês) que restringe os relógios da Apple com a funcionalidade de medição de oxigênio no sangue como parte de uma disputa de propriedade intelectual com a empresa de tecnologia médica Masimo.

A Casa Branca tinha 60 dias para revisar a ordem da ITC emitida em 26 de outubro, o que significa que a Apple poderia ter continuado a vender os dois modelos afetados nos EUA até o Natal. No entanto, a empresa de Cupertino, Califórnia, disse em um comunicado na segunda-feira, 18, que está pausando as vendas antecipadamente para garantir que cumpra a ordem da ITC.

Se a proibição de vendas da ITC não for revertida, a Apple se comprometeu a “tomar todas as medidas” para retomar as vendas dos modelos Series 9 e Ultra 2 nos EUA o mais rápido possível.

O Apple Watch Series 9 está em exposição na loja da Apple em Austin, Texas, EUA. A Apple irá interromper as vendas da versão Series 9 e Ultra 2 do relógio devido a uma disputa de patentes em andamento com a empresa de tecnologia médica Masimo Foto: ADAM DAVIS / EFE

O Apple Watch SE, que não possui a funcionalidade de oxigênio no sangue, permanecerá à venda nos EUA após a véspera de Natal. Os Apple Watches previamente adquiridos com a funcionalidade de oxigênio no sangue não são afetados pela ordem da ITC./AP