Bill Gates: ‘Mundo só tem dois caminhos nos próximos anos: uma grande guerra ou uma nova pandemia’

Há algumas perguntas que tiram o sono até do filantropo e empresário bilionário Bill Gates. Haverá outra pandemia? As tensões globais chegarão a um ponto de ebulição, provocando uma guerra global? O que nos levaria a esse precipício?

Embora Gates, pai de três filhos, esteja decididamente otimista em relação a coisas como a inteligência artificial (IA) e a erradicação de doenças mortais como a poliomielite, ele continua preocupado com uma guerra generalizada ou outra pandemia.

Gates teme novos conflitos globais em um futuro próximo Foto: Bill Gates Via Facebook

Ele citou “muita agitação” no mundo no momento, o que poderia desencadear “uma grande guerra”.

PUBLICIDADE Mas mesmo que esse conflito seja evitado, “sim, haverá outra pandemia, provavelmente nos próximos 25 anos”, disse Gates à CNBC Make It. O cofundador da Microsoft não ficou impressionado com a resposta global à pandemia e disse que lições cruciais foram ignoradas.

Ele criticou a resposta dos Estados Unidos à crise, dizendo: “O país que o mundo esperava que liderasse e fosse o modelo ficou aquém dessas expectativas. Embora algumas das lições da pandemia [do coronavírus] tenham sido aprendidas, infelizmente, foi muito menos do que eu esperava”, acrescentou Gates, de 69 anos.

Gates não está sozinho em seu desapontamento; muitos outros defensores da saúde global também estão pressionando o mundo ocidental a dar melhores respostas a surtos emergentes.

O professor Paul Hunter é especialista em epidemiologia de doenças emergentes e trabalha na Universidade de East Anglia, em Norwich, Inglaterra.

Falando à Fortune no mês passado sobre uma nova cepa mortal de mpox, o Professor Hunter disse: “No Ocidente, só nos interessamos realmente por uma doença quando ela começa a nos ameaçar diretamente. O problema é que muitas dessas doenças poderiam ter sido impedidas de se espalhar se os países no local tivessem os recursos necessários.”

Esse é um tema recorrente, que ficou evidente durante a covid-19, ele acrescentou: “O Ocidente só se preocupa com o controle de epidemias quando começamos a ver casos, e então quase sempre é tarde demais para erradicar a infecção”.

Gates também disse que espera que os órgãos de saúde comecem a pensar mais a longo prazo nos próximos anos, acrescentando: “Ainda não estamos pensando juntos sobre o que [fizemos] bem e o que não fizemos bem... Talvez, nos próximos cinco anos, isso melhore. Mas, até agora, é bastante surpreendente.”

Essa mensagem também está sendo transmitida do topo da árvore: a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No início deste ano, a OMS compartilhou um alerta sobre a disseminação do vírus da gripe por meio de gado, aves e seres humanos e instou as nações a trabalharem juntas para estarem mais bem preparadas para uma pandemia.

“Há uma certeza: Haverá outra pandemia de gripe no futuro”, disse Nicola Lewis, diretora do Centro Mundial de Influenza.

Lewis acrescentou: “Minha mensagem para as comunidades internacionais é que temos que deixar de lado nossa reticência. Temos que deixar de lado nossas preocupações paroquiais e lembrar os impactos e as consequências devastadoras de uma pandemia global, seja qual for o agente causador da doença.”

Temores de uma guerra mundial

Gates, que tem um patrimônio de US$ 157 bilhões segundo o Bloomberg Billionaires Index, não é o único nome influente a alertar sobre um possível conflito global.

O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, já havia dito anteriormente que as tensões geopolíticas são a maior ameaça que a economia global enfrenta, dizendo à rede afiliada da CNBC, a CNBC TV-18, em setembro passado: "Já lidamos com inflação antes, já lidamos com déficits antes, já lidamos com recessões antes, e realmente não vimos algo assim praticamente desde a Segunda Guerra Mundial", disse ele ao canal de notícias. "Acho que os Estados Unidos levam [a invasão da Ucrânia pela Rússia] muito a sério, mas não tenho certeza se o resto do mundo leva. Você tem uma nação democrática europeia invadida sob a ameaça de chantagem nuclear. Acho que foi uma boa resposta, mas isso afetará todos os nossos relacionamentos até que a guerra seja resolvida de alguma forma."