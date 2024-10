Meta AI: como usar a IA do WhatsApp, Instagram e Facebook

Já para silenciar a Meta AI no Facebook ou no Instagram, abra o aplicativo e toque no botão Pesquisar. Toque no triângulo azul à direita do campo de pesquisa e, em seguida, no círculo azul com um “i” dentro. Selecione a opção Silenciar e escolha por quanto tempo deseja silenciar a Meta AI.

Mesmo silenciando a Meta AI, seu ícone ainda pode aparecer no lugar da lupa de pesquisa. Ao tocar no ícone, você será levado ao campo da Meta AI, que agora é a nova forma de pesquisar nas plataformas da Meta.

A Meta AI também pode aparecer abaixo de postagens no feed de notícias do Facebook, oferecendo mais informações sobre o conteúdo da postagem. No entanto, não é possível desativar essa funcionalidade.