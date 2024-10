Bluesky, concorrente do X, apresenta instabilidade e fica fora do ar nesta quinta

A rede social Bluesky, um dos principais concorrentes do X (antigo Twitter), apresentou instabilidade e ficou fora do ar na manhã desta quinta-feira, 17. Usuários relataram dificuldades para acessar a plataforma, tanto na versão web quanto nos aplicativos para dispositivos móveis.

Bluesky chegou a ter recorde de downloads durante período em que o X ficou fora do ar no País Foto: lesslemon/Adobe Stock

As falhas foram observadas em diversas funcionalidades, como o carregamento de conteúdo, o envio de mensagens e a atualização da linha do tempo. A API do Bluesky também apresentou problemas, com mensagens de erro no envio e carregamento de conteúdo.

Usuários do Bluesky recorreram a outras redes sociais, como o X, para relatar os problemas de acesso à plataforma. A página de status do Bluesky, que normalmente informa sobre o funcionamento da plataforma, não indicava a existência de qualquer problema, apesar dos relatos dos usuários. A empresa não se pronunciou oficialmente sobre a causa da instabilidade nem sobre a previsão de retorno do serviço.

A rede social ganhou popularidade nos últimos meses, especialmente após o bloqueio do X no Brasil, tornando-se uma alternativa para usuários que buscavam uma plataforma similar para compartilhamento de conteúdo e interação social.