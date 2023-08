Botão de bloqueio de contas no Twitter vai ser removido, diz Elon Musk

O fundador da Tesla e SpaceX, Elon Musk, diz que planeja remover o botão de “bloquear” contas da plataforma X (ex-Twitter), da qual ele se tornou dono após aquisição de US$ 44 bilhões concluída no ano passado. A declaração foi feita em tuíte na tarde desta sexta-feira, 18. O bilionário não detalhou quando o recurso deve ser implementado.

Atualmente, o botão de bloquear impede que perfis na rede entrem em contato entre si. Também impede que a pessoa bloqueada encontre as publicações do perfil na plataforma, envie mensagens ou visualize o perfil da pessoa que fez o bloqueio. Geralmente, a funcionalidade era acionada quando usuários se sentiam ameaçados por discurso de ódio na plataforma.

“Bloquear é uma função que ajuda a controlar como você interage com outras contas no Twitter. Esta função ajuda as pessoas a impedir que contas específicas possam contatá-las, segui-las e ver seus Tweets”, diz o X na central de ajuda da plataforma.

Musk explica que será possível que perfis utilizem o bloqueio para evitar mensagens diretas (DM, na sigla em inglês). Mas outras funcionalidades antigas do botão de bloquear, como impedir respostas públicas, serão desfeitas.

“Não faz sentido”, publicou Musk após anunciar o fim do recurso.

Em resposta, fundador do Twitter e ex-presidente executivo da empresa Jack Dorsey tuitou que está de acordo com a decisão de Elon Musk, acrescentando que só usa o botão de “silenciar” na plataforma — que impede a visualização de publicações na plataforma.

Segundo o dono do Twitter, o botão de “silenciar” deve continuar intacto.