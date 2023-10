Bytedance, dona do TikTok, vai se mudar para antigo prédio da Meta no Itaim Bibi

A Bytedance, a empresa dona do TikTok, vai se mudar para o prédio que foi ocupado pela Meta de 2012 até o fim do ano passado - a empresa fundada por Mark Zuckerberg deixou o espaço como parte de um plano global de contenção de custos com escritórios.

Chamado Infinity Tower, o icônico prédio localizado no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, é o endereço de grandes nomes do mercado, como Apple, Credit Suisse, Goldman Sachs e Bloomberg.

Segundo apurou o Estadão, o espaço alugado pela Bytedance é de 10 mil metros quadrados (m²) — cada andar do Infinity tem cerca de 2 mil m². O aluguel é estimado em R$ 2,5 milhões ao mês e a negociação levou cerca de um ano. O anúncio oficial deverá ser feito aos funcionários nesta quarta-feira, 18.

Dessa maneira, o prédio é um dos mais caros do bairro. A gestora GTIS Partners vendeu sua participação no Infinity Tower em 2022 por R$ 39 mil por m². Na transação, o empreendimento foi avaliado em R$ 1,37 bilhão.

Ainda não há data para a mudança e não está certo que todos os funcionários da Bytedance serão alocados no novo escritório. Procurada, a Bytedance não comentou até a publicação da reportagem.