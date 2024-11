ChatGPT ganha novo endereço na internet, que pode ser um dos mais caros da história; entenda

Nesta quarta, 6, Sam Altman, CEO da OpenAI, postou uma simples URL no X (antigo Twitter) que direcionava diretamente para o site do ChatGPT: “chat.com”. Ou seja, o principal produto da companhia agora tem um novo endereço na internet, que se soma às URLs “chat.openai.com” e “chatgpt.com”.

A URL chat.com não era de posse da OpenAI, mas sim de Dharmesh Shah, fundador da HubSpot. Quando comprou o domínio, Shah afirmou que acreditava que a experiência do usuário baseada em chat seria o próximo grande acontecimento da tecnologia. "A comunicação com computadores/software por meio de uma interface de linguagem natural é muito mais intuitiva. Isso é possível graças à IA generativa", afirmou em um post no LinkedIn no ano passado. O empresário afirmou nesta quarta, 6, no LinkedIn que vendeu o domínio para a OpenAI e disse também que havia pagado anteriormente US$ 15,5 milhões pelo endereço. O executivo não revelou por quanto vendeu o domínio chat.com, mas deu indícios de que obteve lucro nessa transação por meio de ações da empresa OpenAI.

ChatGPT agora tem novo domínio Foto: lilgrapher/Adobe Stock

Assim, o domínio “chat.com” pode ser um dos mais caros já vendidos na internet. Segundo o site da GoDaddy, plataforma especializada em sites na internet, o domínio mais caro já vendido foi o “cars.com”, que bateu um valor de US$ 872 milhões. O valor de “chat.com” estaria entre os dez primeiros da lista.

Novos rumos

Para OpenAI, a retirada do “GPT” do endereço do seu principal serviço sinaliza um primeiro passo para uma mudança na imagem da marca. Segundo o antigo chefe de desenvolvimento Bob McGrew, em entrevista para o The Verge, o desenvolvimento do modelo “o1″, também livre da nomenclatura GPT, seria o começo para comunicar melhor os nomes e propósitos da empresa. GPT significa “Transformador Pré-Treinado Generativo”, que é uma ferramenta com capacidade de gerar respostas a partir de uma grande base de dados já existentes.

Desde o lançamento do ChatGPT, os modelos do tipo “GPT” sempre foram os “cérebros” do chatbot inteligente, mas a OpenAI está mudando isso. O modelo gerador de imagens da companhia, que já está embutido no ChatGPT, é o DALL-E. Além disso, o modelo focado em “raciocínio”, o OpenAI-o1, também já aparece no ChatGPT. Assim, GPT não é mais uma representação exata do chatbot inteligente da companhia e o desapego da sigla sinaliza um futuro mais diverso para a OpenAI.