Chefões da tecnologia cortejavam Trump antes mesmo da vitória do republicano

A aproximação privada dos chefões da tecnologia com Trump contrastou com o abraço público de Elon Musk, CEO da Tesla, e de muitos dos investidores tagarelas do Vale do Silício. Musk foi para a campanha de Trump na Pensilvânia e transformou seu feed pessoal no X em um canal de defesa de Trump, enquanto os investidores doaram generosamente para a campanha de Trump na esperança de que seu governo fosse mais amigável com suas causas preferidas - criptomoedas, antitruste e impostos - do que o do presidente Biden.

Esses importantes investidores estavam entusiasmados nas redes sociais na manhã de quarta-feira, 6. Quando Musk postou que a “nação de construtores” dos Estados Unidos logo estaria “livre para construir”, Marc Andreessen, um importante investidor que fez doações para a campanha de Trump, respondeu com seu slogan “É hora de construir”, com um emoji da bandeira americana.

Ao procurar Trump, os executivos de tecnologia estavam fazendo mais do que proteger suas apostas antes de uma eleição difícil. Eles também estavam preparando o terreno para melhorar as relações entre o Vale do Silício e Washington.