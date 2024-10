Como a Amazon se tornou na maior empresa de robótica do mundo

Antes mesmo de começarmos a visita a um dos mais novos galpões robotizados da Amazon, nosso grupo recebeu um lembrete da importância de trabalhadores com corações pulsantes e mentes humanas. Fomos informados de que um dos sistemas robóticos da instalação estava fora do ar e que a equipe estava trabalhando no conserto. Haveria um atraso.

Um pouco mais tarde, depois que os humanos fizeram o que nasceram para fazer - resolver problemas - este repórter e cerca de uma dúzia de outras pessoas finalmente entraram no MQY1: um depósito da Amazon de 1,1 milhão de metros quadrados - o segundo maior da empresa no mundo, localizado perto de Nashville. Mas não era o vasto tamanho do centro de distribuição que a Amazon estava exibindo naquele dia. Eram os centenas de robôs que levantavam, carregavam e separavam as mercadorias dentro dele, apresentando-se de várias formas e com cada modelo levando seu próprio nome.

O avanço das IAs acelerou o interesse pelos robôs industriais Foto: Seth Herald/SETH HERALD

PUBLICIDADE De Pegasus e Proteus a Cardinal e Robin, os droides assumiram a forma de discos de hóquei robóticos gigantes ou braços robóticos imponentes. Algumas das unidades móveis carregavam pacotes individuais, enquanto outras transportavam gaiolas cheias de dezenas de pedidos, todos em direção a fileiras de docas de carregamento que aguardavam na parte de trás. Dezenas de robôs podiam até mesmo fazer isso de forma totalmente autônoma, o que significa que não precisavam ser separados do resto de nós - ou de seus colegas humanos - por segurança, já que tinham aprendido quando diminuir a velocidade para navegar pelos trabalhadores ou por um grupo de visitantes de primeira viagem, às vezes excessivamente zelosos. A visita ocorre em meio a um aumento no interesse por robôs industriais, pelo menos em parte devido ao boom da inteligência artificial (IA). O apoio de bilionários famosos também não foi ruim. Na noite de quinta-feira, 10, Elon Musk exibiu o mais recente protótipo do robô humanoide da Tesla, o Optimus. Os robôs, alguns com chapéus de cowboy, serviram bebidas, jogaram jogos e se misturaram à multidão em um evento chamativo em Hollywood. Mas o Optimus de Musk está a anos de distância de estar disponível comercialmente. E, embora a Amazon tenha testado robôs humanóides fabricados pela Agility Robotics em uma de suas instalações e investido na startup, os andróides que estão regularmente em ação nas linhas de frente das instalações da Amazon hoje se parecem menos com um mordomo de ficção científica e mais com dispositivos utilitários que operam com eficiência sobre-humana. Deve-se observar que os robôs móveis autônomos que se assemelham a discos gigantes têm olhos que “olham” para os funcionários. Esse recurso foi adicionado depois que os funcionários deram feedback de que não estavam confiantes de que um robô detectaria sua presença ao se aproximar.

Em uma seção cercada, os imponentes robôs amarelos “Robin”, compostos por um braço do tamanho de uma tromba de elefante, sugavam um envelope de cada vez de uma pilha abaixo. Depois que Robin pegava cada pedido, ele o colocava em cima de um dos muitos Roombas de grandes dimensões, conhecidos como Pegasus, que estavam alinhados nas proximidades. Em seguida, cada Pegasus carregado de carga voa para fora da vista em direção às docas de saída, onde trabalhadores humanos transportam os pedidos para um caminhão.

O armazém de Mt. Juliet, a 11ª geração de centros de atendimento da Amazon, não é nem mesmo o mais novo. A primeira instalação de 12ª geração da Amazon, chamada SHV1 e localizada em Shreveport, Louisiana, foi inaugurada neste mês. Ela apresenta a primeira implementação da Amazon de oito sistemas de robôs diferentes colaborando dentro do mesmo edifício.

Uma monstruosidade de vários níveis em Shreveport, chamada Sequoia, pode armazenar 30 milhões de produtos e recuperar instantaneamente itens desse enorme estoque graças a milhares de robôs móveis dentro dela. O Sparrow, um braço robótico alimentado por IA também dentro do SHV1, pode substituir perfeitamente as mãos humanas quando se trata de agarrar e manipular uma seleção de 200 milhões de produtos diferentes.

“A parte mais empolgante”, disse Udit Madan, executivo da Amazon, a repórteres na semana passada, ‘é que estamos apenas começando’.

O que começou dentro da Amazon com a aquisição da startup de robótica Kiva em 2012, já se transformou na “maior implantação de robótica colaborativa do mundo”, acrescentou Madan. Hoje, mais de 75% de todos os pedidos dos clientes da Amazon são originados em uma instalação movida por seus robôs. Ao longo do caminho, a Amazon se transformou discretamente no “maior fabricante e operador de robótica industrial do mundo”, de acordo com o executivo.

Olhando por outro prisma, estamos testemunhando talvez o maior experimento de colaboração entre robôs e trabalhadores da história. O problema é que, como em qualquer experimento, os resultados completos ainda não são conhecidos. No entanto, o que falta aos resultados em termos de certeza, eles compensam com a importância de determinar a maneira como o trabalho físico será realizado daqui para frente.

Homem vs. máquinas ou homem com máquinas?

Por enquanto, os executivos da Amazon estão dizendo tudo o que se pode esperar de um dos empregadores mais poderosos e consequentes do mundo, com uma equipe mundial de mais de 1,5 milhão de pessoas. Sim, os empregos estão mudando. Sim, algumas tarefas humanas podem ser automatizadas. Mas novas tarefas estão surgindo, enfatizou a empresa, incluindo algumas que o grupo de repórteres testemunhou em sua visita, como a de um trabalhador que usou um joystick para controlar um dos discos de hóquei gigantes quando ele parou de funcionar como deveria.

E as tarefas que os robôs estão realizando - levantando os itens mais pesados, absorvendo o trabalho mais repetitivo - são algumas das piores.

Tye Brady, tecnólogo-chefe da Amazon Robotics, disse à Fortune em uma entrevista que a ideia de “pessoas versus máquinas” é um “mito”. Ele também afastou as fantasias de que a Amazon acabaria operando depósitos “lights out” com robôs e pouco mais.

“Esse não é meu objetivo de forma alguma”, disse Brady. “Nem de longe.”

“Construímos nossas máquinas”, acrescentou, ‘para ampliar a capacidade humana’.

Empresa diz que o objetivo não é eliminar o trabalho humano Foto: Seth Herald/SETH HERALD

Embora a justificativa comercial para o aumento da automação que substitui parte do trabalho humano seja clara - expectativas como processamento de pedidos 25% mais rápido, uma redução de 25% no “custo para atender” os clientes e, é claro, sem problemas pessoais ou dias ruins para enfrentar como empregador - a Amazon também está prometendo que condições de trabalho mais seguras são uma meta e, segundo eles, já estão acontecendo. A Amazon disse que os acidentes em seus galpões robóticos foram 8,5% menores em 2023 do que em suas instalações não automatizadas.

A Amazon disse que os acidentes em seus galpões robóticos foram 8,5% menores em 2023 do que em suas instalações não automatizadas.

Robôs aspiradores são hackeados e insultam proprietários; entenda o caso Há quatro anos, uma publicação investigativa relatou que as instalações robóticas da Amazon, na verdade, produziam taxas de lesões piores. A Amazon contestou essas alegações, argumentando que a empresa era mais agressiva no registro de lesões do que seus pares e, posteriormente, que seu grupo de pares era, na verdade, diferente do que estava sendo comparado. O que é indiscutível é que a introdução de alguns robôs nos primeiros anos criou novas expectativas para os funcionários que podem ser desafiadoras. Os robôs Kiva originais transportavam prateleiras portáteis abastecidas com mercadorias para a estação do funcionário. Anteriormente, os funcionários retiravam as mercadorias de corredores e corredores de prateleiras, o que exigia uma caminhada de 16 a 20 quilômetros pelo depósito todos os dias. Alguns odiavam essa parte do trabalho e ficaram gratos pela mudança.

No entanto, sem a necessidade de atravessar o depósito para retirar as mercadorias, a empresa esperava que esses funcionários retirassem mais mercadorias por hora das prateleiras transportadas por robôs. As ações repetitivas aumentaram, o que, especialmente quando associado a uma técnica inadequada, pode causar distensões ou outras lesões.

Seja qual for o nível de admissão dentro da empresa, Jeff Bezos já tinha visto o suficiente para jurar em sua última carta do CEO aos investidores em 2021 que a Amazon precisava de uma “visão melhor para o sucesso de nossos funcionários”.

Três anos depois, a Amazon quer que o mundo - e os investidores - acreditem que mais robôs, colaborando entre si e com colegas humanos, criarão uma versão melhor da Amazon para seus clientes e seus funcionários.

É um momento importante na história do trabalho industrial moderno. E a vida profissional de muitas pessoas está dependendo disso.

