Conta de adolescente no Instagram: Meta lança recurso de proteção para menores; veja como funciona

A Meta anuncia nesta terça-feira,17, a implementação da configuração de Conta de adolescente para usuários de até 16 anos do Instagram. A ideia é que os responsáveis de adolescentes possam ter um maior controle sobre o conteúdo consumido pelos jovens, mirando na preocupação de muitos pais sobre a questão da saúde mental diante do uso das redes sociais.

Há vários anos, a Meta é acusada por pais e especialistas de deteriorar a saúde mental de crianças e adolescentes. Em janeiro deste ano, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, compareceu a uma audiência com senadores americanos que discutia o impacto das redes sociais na segurança e privacidade de crianças e adolescentes. O executivo chegou a ‘pedir perdão’ aos pais que perderam seus filhos por consequência do mau uso das redes sociais.

Instagram lança novas configurações de controle para pais de adolescentes Foto: wichayada/adobe.stock

PUBLICIDADE Em 2021, segundo documentos internos da Meta, o Brasil foi considerado um país de ‘risco’ em relação a conteúdos tóxicos divulgados nas redes sociais. Por isso, a nova atualização do Instagram pode ser considerada uma tentativa da plataforma de melhorar a relação dos jovens - que são os mais afetados - com o uso das redes sociais. Para impedir que os jovens estejam mentindo suas idades, a plataforma também está trabalhando em tecnologias que possam detectar que a conta seja usada por um adolescente mesmo que esteja cadastrada na data de aniversário de um adulto, por exemplo.

Saiba como a novidade funcionará o novo recurso.

Como funciona

A versão de Conta de adolescente será acionada automaticamente para todos os usuários com até 16 anos que só poderão alterar as configurações com a permissão dos pais. A nova versão conta com um sistema que promete proteger os jovens de maior exposição na plataforma, como alteração automática para conta privada, restrição de imagens e limitação de conteúdo, suspensão das notificações no período da noite, ferramentas de supervisão parental e filtro de assuntos interessantes.

Para que os pais acessem esse novo controle, basta que vão em Configurações e privacidade e acionem Supervisão parental. Dessa forma, terão acesso as configurações de seus filhos.

Caso o usuário deseje usar o Instagram da forma convencional, precisará da permissão dos pais para flexibilizar as configurações.

Principais mudanças da Conta de adolescente

Alteração para conta privada por padrão: nesse novo modo as contas de usuários até 16 anos serão modificadas para o modo privado;

Restrição de mensagens: os adolescentes só receberão mensagens de seus seguidores ou daqueles que já tiveram interações;

Restrição de conteúdo sensível: as contas serão incluídas nas configurações mais restritivas do Instagram, que limita conteúdos delicados como brigas e procedimentos estéticos, por exemplo;

Interações limitadas: os jovens só poderão ser marcados ou mencionados pelas pessoas que seguem. Além disso, o recurso anti-bullying filtrará palavras e comentários ofensivos;

Lembretes de limite de tempo: Os adolescentes receberão notificações solicitando que saiam do aplicativo após 60 minutos de uso todos os dias;

Modo noturno: O modo noturno será ativado entre 22h e 7h, silenciando as notificações durante a noite e enviando respostas automáticas nas DMs.

Além disso, a plataforma disponibilizará um recurso de supervisão para os pais que optem por controlar, ainda mais, o uso das redes sociais dos filhos. Esse modo permitirá coisas como: acesso aos usuários que os filhos trocaram mensagens nos últimos sete dias; definição de limite de tempo de uso; impedimento do uso do Instagram em horários específicos; acesso aos tópicos que os filhos estão acompanhando.

Segundo a Meta, a atualização deve chegar na conta de usuários dos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália nos próximos 60 dias e pretendem implementar o recurso na União Europeia ainda este ano. As contas da América Latina devem receber a configuração a partir de janeiro de 2025.

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão de Bruno Romani