Crise no metaverso: Meta deve cortar 20% dos investimentos na divisão responsável pela tecnologia

A Meta deve realizar uma redução de 20% investimentos no Reality Labs, divisão da empresa responsável pelo desenvolvimento de software e hardware focados no metaverso. Segundo o site The Information, a redução deve ocorrer entre 2024 e 2026.

A decisão da gigante indicaria que vai colocar o Reality Labs em “modo de produção” antes de realizar lançamentos de alto nível planejados para os próximos anos.

Segundo analistas do Bank of America, essa redução de investimentos no metaverso renderia um lucro de cerca de US$ 3 bilhões para a Meta.

PUBLICIDADE No primeiro trimestre de 2024, a empresa registrou uma receita de US$36,45 bilhões, o que representa um aumento de 27% em relação a 2023. A próxima teleconferência de resultados da Meta ocorrerá no dia 31 de julho e os analistas preveem números parecidos com os dos três primeiros meses deste ano. Em contrapartida, o Reality Labs teve um prejuízo de US$ 3,8 bilhões no mesmo período, um padrão que a unidade vem repetindo desde que a empresa de Mark Zuckerberg trocou o nome de Facebook para Meta, em 2021.

Durante a primeira teleconferência de resultados do ano, Zuckerberg, CEO da Meta, disse que “uma quantidade cada vez maior do trabalho do Reality Labs está sendo destinado aos esforços de inteligência artificial (IA)”. Desde que a Meta passou a investir em IA e realizou demissões em massa, as ações da companhia subiram, indicando que metaverso não é mais uma prioridade de investidores.

Os cortes representam uma primeira grande redução no metaverso, mas o futuro da divisão dependerá da criação ou não de um mercado consumidor de produtos de tecnologias baseadas em realidade virtual e realidade aumentada. Esse mercado também vem sendo explorado pela Apple, desde o lançamento dos óculos Vision Pro.

Os próximos lançamentos da Meta, apontados para os próximos anos, são o headset Quest VR de nova geração e os óculos inteligentes Ray Ban com um componente visual e uma “interface neural”.

