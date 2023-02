Elon Musk demite engenheiro que apontou queda na popularidade do bilionário no Twitter

O bilionário Elon Musk demitiu um engenheiro que apontou queda na popularidade do empresário no Twitter. Segundo informações obtidas pelo site especializado Platformer, reveladas nesta quinta-feira, 9, o fundador da Tesla passou as últimas semanas obcecado com o próprio engajamento na plataforma, comprada por ele em outubro de 2022 por US$ 44 bilhões.

Na terça-feira, 7, Musk teria convocado uma reunião com engenheiros do Twitter para entender por que o alcance dos tuítes do bilionário estaria caindo nos últimos meses. “Isso é ridículo”, teria dito, segundo fontes consultadas pelo Platformer. “Tenho mais de 100 milhões de seguidores, mas estou recebendo apenas dezenas de milhares de visualizações.”

Em seguida, funcionários do Twitter montaram relatórios para analisar os dados de audiência do bilionário na rede social, no qual os números apontavam que, em abril, o perfil de Musk atingiu o pico de audiência — foi o mês em que o bilionário anunciou a intenção de comprar a empresa.

Além disso, os desenvolvedores procuraram indícios de que o algoritmo do Twitter estaria reduzindo o alcance dos tuítes de Musk. Nenhuma prova foi encontrada, no entanto.

Buscando dar uma razão ao baixo engajamento, um engenheiro apontou que talvez o interesse público em Musk estivesse em queda. Em resposta, o bilionário demitiu o funcionário, diz o Platformer.

Visualização em tuítes

A impressão de que o engajamento está em queda vem de um recurso adicionado por Elon Musk ao Twitter. Desde dezembro, cada tuíte publicado apresenta o número de “impressões”, isto é, visualizações do post.

Segundo Musk, a intenção é mostrar para o mundo o quão viralizável pode ser uma publicação no Twitter. “(O recurso) ostra o quão mais vivo é o Twitter do que parece, já que 90% dos usuários leem, mas não tuitam, respondem ou curtem os tuítes, já que são atos públicos”, escreveu o bilionário à época.

Especialistas apontam que usuários tendem a não publicar na rede social ao ver que seus números não são satisfatórios. Segundo o Platformer, o uso do Twitter nos Estados Unidos caiu 9% desde que a função foi adotada na plataforma.