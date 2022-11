Elon Musk quer colocar paywall no Twitter; entenda

Publicidade

Os planos de Elon Musk para fazer o Twitter diminuir custos podem estar perto de adicionar um paywall para todos os usuários da plataforma. De acordo com o site americano Platformer, o bilionário já considera a possibilidade de cobrar uma pequena assinatura de todos os usuários do site do passarinho que quiserem passar mais tempo na rede social.

Segundo o site, a ideia é consequência da perda de dinheiro que pode resultar do Twitter Blue, plano de assinatura atual da rede, que permite que usuários tenham ferramentas exclusivas e o selo de verificação de forma automática. Depois que Musk anunciou que membros do plano veriam apenas metade dos anúncios veiculados no site, equipes internas do Twitter começaram a se preocupar que a ação trouxesse prejuízo para a empresa.

Assim, uma das soluções para recuperar o dinheiro perdido seria adicionar uma camada paga para todos os usuários da plataforma. O recurso deve funcionar como um paywall: usuários terão alguns minutos ou horas gratuitas para acessar a rede social durante o mês. Mas, caso queiram passar mais tempo na plataforma, será necessário pagar um valor fixo.

A nova assinatura, porém, pode demorar um pouco mais para chegar aos usuários — ao contrário de outras ideias de Musk que rapidamente foram implementadas no Twitter. De acordo com o Platformer, fontes no Twitter afirmam que os funcionários que trabalham diretamente com os projetos de Musk estão bastante dedicados ao Twitter Blue. A ferramenta tinha sido liberada para os usuários no final de semana, mas foi retida por conta das eleições de meio de mandato para o Congresso nos Estados Unidos.

Além disso, a organização da própria estrutura da empresa pode ser um agravante para que novos projetos sejam iniciados, por conta das demissões que ocorreram na última sexta-feira, 4. Depois que mais de 3 mil funcionários foram informados que seus serviços “não eram mais necessários” no Twitter, algumas pessoas começaram a receber propostas para voltar a trabalhar na plataforma.