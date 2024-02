Elon Musk tira Neuralink de Delaware após ‘briga’ com a justiça sobre acordo de US$ 56 bi

Na última semana, porém, a juíza Kathaleen McCormick, de Delaware, decidiu que um pacote de pagamento para Musk, no valor de US$ 56 bilhões em ações da Tesla — outra empresa sob a alçada do bilionário — foi injusto para os acionistas da montadora. McCormick rejeitou o acordo que fez Musk um dos homens mais ricos do mundo e agora pode fazer com que as opções de ações sejam devolvidas.

A Tesla, assim como tinha a Neuralink, tem sede jurídica em Delaware. Depois da decisão, Musk fez uma votação no X perguntando aos seus seguidores se ele deveria mudar a sede da montadora de carros elétricos para o Texas, onde fica a sua fábrica.