Elon Musk vai doar US$ 45 milhões por mês para campanha de Donald Trump após ataque, diz jornal

O CEO da Tesla, Elon Musk, planeja doar US$ 45 milhões por mês para um comitê de ação superpolítica (PAC) dedicado à reeleição do ex-presidente Donald Trump, uma mudança marcante no cenário político da pessoa mais rica do mundo. A informação foi revelada por uma reportagem do jornal americano Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Poucos dias antes de endossar publicamente o ex-presidente, Musk fez uma doação para o America PAC, um grupo de baixo perfil formado em junho para financiar a candidatura de Trump à presidência. Ele já havia prometido não fazer doações para Joe Biden ou Trump em sua revanche pela Casa Branca. "Só para deixar bem claro, não estou doando dinheiro para nenhum dos candidatos a presidente dos EUA", escreveu Musk no X em março.

No entanto, Musk mudou politicamente nos últimos meses, acelerado por seu apoio quase ininterrupto a Trump, que Musk reiterou na sequência de uma tentativa de assassinato do presumível candidato do Partido Republicano durante um comício de campanha no último sábado, 13. Como CEO de uma fabricante de veículos elétricos - o Tesla Model Y foi o veículo mais vendido no ano passado na Califórnia, decididamente progressista - não está claro se a posição de Musk entrará em conflito com as inclinações políticas dos compradores de veículos elétricos.

Além de Musk, um grande volume de dinheiro da área de tecnologia está sendo investido no PAC por Cameron Winklevoss e Tyler Winklevoss, e Joe Lonsdale, cofundador da Palantir Technologies, informou o Wall Street Journal.

Musk tem reafirmado seu apoio à Trump desde o atentado contra o ex-presidente americano Foto: Susan Walsh/AP

Mudança política

Musk — que já fez doações tanto para democratas quanto para republicanos — descreveu-se anteriormente como um independente que faz doações apenas para ampliar sua influência entre os políticos.

Ele doou cerca de US$ 80.639 por ciclo eleitoral de 2004 a 2020, de acordo com a organização sem fins lucrativos OpenSecrets. Cerca de 50,1% desse dinheiro foi para causas republicanas, dos US$ 688.350 que foram diretamente para candidatos federais e comitês partidários.

“Eu me envolvo na política o mínimo possível”, disse ele em um evento da Vanity Fair em 2015. “Há um certo número de coisas em que tenho de me envolver, principalmente porque a SpaceX precisa lutar contra a Boeing e a Lockheed por contratos de segurança nacional e de lançamento espacial civil. Se não lutarmos contra elas, perderemos.”

Musk disse que já votou na candidata democrata à presidência, Hillary Clinton, e no atual presidente Joe Biden, mas também apoiou candidatos republicanos à Câmara dos Deputados durante a disputa de 2022.

Nos últimos anos, a filosofia de Musk mudou claramente da neutralidade para uma posição mais forte de direita. Alguns marcaram a compra da X - antiga Twitter - em 2022 como o início de seu envolvimento político, onde ele se deu uma plataforma para expressar suas frequentes críticas a Biden.

“Votei 100% no Partido Democrata até alguns anos atrás”, disse Musk em março. “Agora acho que precisamos de uma onda vermelha (republicana) ou os Estados Unidos estarão fritos.”

